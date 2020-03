Legenda Musik Country Kenny Rogers Meninggal

LEGENDA musik country Kenny Rogers, yang kariernya membentang enam dekade dan membantu membawa genre ke arus utama, meninggal pada usia 81 tahun, Jumat (20/3) malam waktu setempat.

"Rogers meninggal dengan damai di rumah karena sebab-sebab alamiah di bawah perawatan rumah sakit dan dikelilingi oleh keluarganya," kata salah satu keluarga.

Rogers yang lahir di Houston, Texas memulai karirnya di akhir 1950-an dan dengan cepat menjadi aktif dalam genre rockabilly, jazz dan lainnya yang ia bawa ke gaya negaranya.

Dia kemudian memiliki 24 hit nomor satu dan merupakan pemenang penghargaan Country Music Association enam kali.

Pada 2013, Rogers dilantik ke dalam Country Music Hall of Fame dengan ikon suara serak khas dan santai menjadikannnya bintang yang bertahan lama.

Baladanya yang santai dan tur konstannya membuatnya menjadi populer, begitu pula dengan popularitasnya yang menggunakan standar Natal.

Rogers juga menjadi terkenal melalui penampilannya dalam film dan program televisi termasuk "The Muppet Show."

Dia bahkan memasuki bisnis makanan cepat saji pada 1990-an, salah satu pendiri Kenny Rogers Roasters, rantai restoran berbasis ayam. Restoran itu tidak lagi beroperasi di Amerika Serikat, tetapi masih aktif di Asia. Ini menonjol dalam episode "Seinfeld."

Pada 2012 ia menerbitkan memoar yang menceritakan pasang surut kariernya yang panjang: "Keberuntungan atau Sesuatu Seperti Itu."

Menikah lima kali, ia meninggalkan seorang istri Wanda dan lima anak, termasuk anak laki-laki kembar.

Rogers, yang menjual puluhan juta rekaman di seluruh dunia, memiliki 20 album menjadi platinum.

"Saya tidak pernah menganggap diri saya seorang penyanyi yang hebat, tetapi saya memiliki cara tertentu sebagai pendongeng," katanya kepada Irish Examiner pada 2013.

Dengan lagu-lagu hit seperti "The Gambler," "Lucille" dan duet "Islands in the Stream" dengan Dolly Parton, pemenang Grammy tiga kali itu meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada musik Amerika.

"Saya telah mengalami begitu banyak tahun yang indah dan masa-masa indah bersama teman saya Kenny, tetapi di atas semua musik dan kesuksesan saya mencintainya sebagai pria yang luar biasa dan teman sejati," kata Dolly Parton.

Dirilis pada tahun 1978, albumnya "The Gambler" adalah hit internasional besar, akan multi-platinum. Judul lagu menjadi lagu andalannya.

Salah satu lagu balada emosional "Lady," yang ditulis oleh Lionel Richie dan dirilis pada 1980 merupakan hit crossover instan.

Pada tahun 1985, ia menyanyikan solo di "We Are The World," single amal bertabur bintang peraih Grammy untuk mengumpulkan uang untuk membantu mengurangi kelaparan di Afrika.

Rogers membintangi serangkaian film televisi yang dibuat berdasarkan "The Gambler" sepanjang 1980-an dan 1990-an, tapi dia suka bercanda bahwa dia sendiri bukan penjudi.

Dia memainkan konser terakhirnya di Nashville pada Oktober 2017, di mana dia bergabung dengan Parton, teman lama dan kolaboratornya, dan Richie. Pada April 2018, Rogers membatalkan tanggal akhir tur perpisahannya karena masalah kesehatan.

"Saya benar-benar menikmati kesempatan ini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada para penggemar selama dua tahun terakhir," katanya ketika itu. (OL-2)