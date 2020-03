Sulianti Saroso, Pegawai Teladan yang Mengabdi ke Dunia Kesehatan

RUMAH Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Prof Dr Sulianti Saroso (RSPI Sulianti Saroso) menjadi salah satu pusat perhatian publik, yakni saat pandemi virus korona (covid-19) di Indonesia.

RS ini adalah salah satu tempat rujukan perawatan pasien pengidap virus yang belum diketahui obatnya itu. Meskipun, sebenarnya RSPI Prof Sulianti Saroso yang diresmikan pada 21 April 1994 itu sebenarnya juga adalah rumah sakit rujukan nasional dan pusat kajian penyakit infeksi di Indonesia.

Prof Dr Sulianti Saroso. (Buku Gemilang 25 Tahun RSPI Prof Dr Sulianti Saroso)

RS itu sudah berperan menangani beragam penyakit yang berstatus kejadian luar biasa (KLB). Pada 2003, RSPI Sulianto Saroso ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan kasus Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Selain itu, semenjak 2005, RSPI Sulianti Saroso juga merupakan rumah sakit rujukan dalam menangani kejadian luar biasa (KLB) Flu Burung (H5N1).

Pada 2015, RSPI Sulianti Saroso juga berperan aktif dalam penanganan dan pencegahan penyakit Mers CoV (MCoV) atau Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (Sindrom Pernapasan Timur Tengah karena Virus Corona). Pada 2017, RSPI Sulianti Saroso menjadi rumah sakit rujukan untuk penyakit infeksi difteri yang ditetapkan sebagai kasus KLB.

Dari basil penelusuran News Research Center (NRC) dan dari buku Gemilang 25 Tahun RSPI Prof Dr Sulianti Saroso, berikut adalah sejumlah fakta mengenai sosok perempuan yang namanya diabadikan menjadi tempat perawatan beragam penyakit infeksi, termasuk covid-19.

Nama lengkap:

Julie Sulianti Saroso.

Lahir:

Karangasem, Bali, 10 Mei 1917

Meninggal:

29 April 1991 (pada usia 73 tahun)

Pendidikan:

1. 1942

Lulus sekolah kedokteran dari GHS (sekolah tinggi kedokteran) di Batavia (Jakarta).

2. 1950-1951

Melanjutkan pendidikan di Inggris, Skandinavia, Amerika Serikat dan Malaya dan mendapatkan Certificate of Public Health Administrasion dari Universitas London.

3. 1962

Memperoleh gelar MPH (Master of Public Health) dan TM (Tropical Medicine).

4. 1965

Memperoleh gelar Doctor of Public Health (Epidemiologi) setelah mempertahankan disertasi yang berjudul The Natural History of Enteropathogenic Escherechia Coli Infections di Tulane Medical School, New Orleans, Louisiana, Amerika Serikat.

5. 1969

Dikukuhkan sebagai profesor dari Universitas Airlangga Surabaya dengan pidato pengukuhan "Pendekatan Epidemiologis dalam Menanggulangi Penyakit".

Pekerjaan:

1942:

Mulai bekerja di bagian Penyakit Dalam CBZ (atau saat ini RSCM), Jakarta.

1945:

Melanjutkan kariernya di RS Bethesda Yogyakarta bagian Penyakit Anak.

1951:

Memulai kariernya di Kementerian Kesehatan. Di situ ia menjabat berbagai posisi yaitu Kepala bagian Kesejahteraan Ibu dan Anak, Kepala Hubungan Luar Negeri, Wakil Kepala Bagian Pendidikan, Kepala Bagian Kesehatan Masyarakat Desa dan Pendidikan Kesehatan Rakyat, dan Kepala Planning Board.

1967:

Diangkat menjadi Direktur Jenderal Pencegahan, Pemberantasan dan Pembasmian Penyakit Menular (P4M) dan merangkap Ketua Research Kesehatan Nasional (LRKN) Departemen Kesehatan.

1975:

Mengundurkan diri dari jabatan sebagai Dirjen P4M dan diangkat menjadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan.

1978:

Diangkat menjadi anggota tim perumus dan evaluasi Program Utama Nasional Bidang Ristek yang diperbantukan pada Menteri Negara Ristek.

1 Januari 1979:

Diangkat menjadi staf ahli Menteri Kesehatan.

1979-1980:

Ditunjuk sebagai anggota Board of Trustees of the International Center of Diarhoeal Disease Research Bangladesh dan menjabat Chairman of the Board.

1981:

Menjadi penasihat Proyek Perintis Bina Keluarga dan Balita di bawah Menteri Muda Urusan Peranan Wanita.

1982:

Diangkat menjadi dosen pada Lembaga Kedokteran Gigi Dinas Kesehatan Angkatan Laut.

Prestasi dan Penghargaan

1. Dari Menteri Kesehatan

Piagam Pengabdian dan Jasa dalam meningkatkan Usaha Kesehatan (hygiene dan sanitasi) dari Menteri Kesehatan.

2. Dari Pemerintah India

Piagam dari pemerintah India atas jasanya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat.

3. Pegawai Teladan

Piagam Pegawai Teladan dari Menteri Kesehatan.

4. Bintang Mahaputra Pratama

Bintang Mahaputra Pratama dari Presiden RI (1975).

5. Dari WHO

Bintang Penghargaan dari WHO South-east Asia Regional Committee.

6. Basmi Penyakit Cacar

Piagam Penghargaan dari WHO Jenewa atas partisipasinya dalam membasmi penyakit cacar di dunia.

7. Dari IDI

Piagam dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) atas semangat pengabdiannya yang luar biasa kepada dunia kedokteran dan kesehatan Indonesia.

8. Dari Australia

Piagam Penghargaan dari Queensland Institute of Medical Research, Brisbane Australia.

9. Majelis Kesehatan Dunia

Menjadi salah satu dari dua orang perempuan yang pernah menjabat Presiden Majelis Kesehatan Dunia (World Health Assembly) selain Rajkumari Amrit Kaur dari India.

10. Namanya Diabadikan

Untuk menghormati jasa-jasanya, sebuah rumah sakit di Jakarta diberi nama sesuai namanya yaitu Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof Dr Sulianti Saroso. (X-15)