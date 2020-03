Daniel Dae Kim Positif Covid-19

AKTOR Daniel Dae Kim menyatakan dirinya positif Covid-19 atau virus korona. Kabar ini diumumkan melalui Instagram, Kamis (19/3).

"Saya ingin memberi tahu Anda, kemarin saya dinyatakan positif Covid-19, penyakit yang disebabkan virus korona," kata Daniel Dae Kim.

Ironisnya, Daniel pernah memerankan dokter yang diberi mandat mengatasi pandemi flu. Sejak korona merebak, dia memutuskan pulang ke Hawaii. Sebelumnya, dia menjalani syuting serial New Amsterdam untuk NBC, selama beberapa pekan.

Bintang film Netflix Always Be My Maybe itu mengatakan tidak mengalami gejala apa pun. Namun, saat mendarat di Hawaii, dia merasa tenggorokannya gatal. Sebelum akhirnya dia mengalami gejala seperti sesak, sakit badan, hingga demam.

"Agar aman, saya mengarantina diri dalam kamar rumah dan mencoba mengistirahatkan diri," cerita Daniel.

Daniel Dae Kim meminta maaf kepada kru dan pemain yang mungkin (tanpa sadar) terkena virus korona darinya. NBC mengirimkan memo kepada kru New Amsterdam setelah mengetahui kondisi Daniel Dae Kim. Dia juga berterima kasih kepada seluruh pekerja medis dan mengimbau publik melakukan pencegahan dan menjaga kesehatan diri.

Daniel Dae Kim juga meminta para remaja tidak menyepelekan Covid-19 yang disebut lebih rentan menyerang manula dan yang memiliki riwayat penyakit.

"Jika Anda acuh tak acuh dengan situasi ini, Anda berpotensi membahayakan jutaan orang termasuk yang Anda cintai," ungkapnya.

Dia menambahkan agar publik mengikuti panduan pencegahan seperti berjarak sosial, menyendiri, tidak menyentuh area wajah, dan rajin mencuci tangan.

Merebaknya virus korona juga menimbulkan isu-isu rasis. Setelah Idris Elba yang mengetahui banyak lelucon tentang kulit hitam kebal virus korona, Daniel Dae Kim resah ketika warga Asia mendapat perilaku diskriminatif.

"Ya, saya Asia dan terjangkit virus korona, tapi bukan dari Tiongkok. Saya tertular di Amerika, di New York City. Meski beberapa pemimpin menyebut (virus) sesukanya, saya tidak peduli dari mana virus korona berasal karena orang-orang sekarang sakit dan sekarat," kata aktor kelahiran Korea itu.

"Jika saya melakukan hal sama, saya akan menyebutnya virus New York, tapi itu akan terlihat konyol. Intinya, penyebutan nama itu tidak membawa kita ke mana-mana. Yang penting bagaimana cara terbaik menjaga diri sendiri dan satu sama lain," kata Daniel.

Sejumlah publik figur yang dinyatakan positif virus korona antara lain Tom Hanks, Idris Elba, Kevin Durant, dan Kristofer Hivju. Tom Hanks telah menjalani perawatan mandiri setelah keluar dari rumah sakit.

Selain Always Be My Maybe, Daniel Dae Kim juga membintangi film The Divergent Series: Insurgent, The Divergent Series: Allegiant, Spider-Man 2, dan Hellboy.

Hingga Jumat (20/3) pukul 18.52 WIB, situs data Coronavirus Covid-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) menunjukkan total ada 243.181 kasus terkonfirmasi. Angka kematian mencapai 9.881 dan total kesembuhan mencapai 85.688. (OL-1)