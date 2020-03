Ryan Reynolds dan Istri Donasikan Rp16 Miliar untuk Lawan Korona

PASANGAN selebritas Ryan Reynolds dan Blake Lively menyumbang US$1 juta atau setara Rp16 miliar untuk menolong korban terdampak pandemi Covid-19 atau virus korona. Dana tersebut didonasikan kepada organisasi bank makanan kawasan Amerika Serikat dan Kanada.

"Blake dan saya menyumbang US$1 juta yang dibagi untuk Feeding America dan Food Banks Canada," ungkap bintang film Deadpool itu melalui media sosial.

Ryan Reynolds juga mengajak publik ikut berdonasi. Tidak lupa dia mengajak mereka menjaga kondisi kesehatan mereka. Dia juga mengajak publik tetap berkomunikasi sembari berkarantina di rumah.

"Jika Anda bisa memberi, organisasi ini membutuhkan bantuan. Jaga tubuh dan hati Anda. Tinggalkan ruangan untuk bersenang-senang. Panggil seseorang yang mungkin terisolasi dan mungkin perlu koneksi," ungkapnya.

Melansir People, Februari lalu, Justin Bieber berdonasi untuk Tiongkok yang terdampak korona. Donasi itu diberikan kepada Beijing Chunmiao Children Aid Foundation, yayasan yang fokus pada kesejahteraan anak-anak terutama setelah virus korona merebak dimulai dari Wuhan, Tiongkok hingga menyebar ke beberapa wilayah Asia.

Hingga Kamis (19/3) pukul 18.05 WIB, situs data Coronavirus Covid-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) menunjukkan total ada 220.619 kasus terkonfirmasi. Angka kematian mencapai 8.957 dan total kesembuhan mencapai 84.161. (OL-1)