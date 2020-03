'You Are so Beautiful' dari Ello dan Glenn bagi para Tenaga Medis

Baru-baru ini, Chris Martin dan John Legend gelar mini konser daring di rumah mereka, dalam upaya menghibur warganet yang memilih berdiam di rumah selagi pandemi covid-19 berlangsung.

Di Jakarta, penyanyi Ello alias Marcello Tahitoe --ingat lagu remake Pergi untuk Kembali?-- berkolaborasi dengan penyanyi Glenn Fredly menyanyikan lagu balada klasik, You Are So Beautiful, dari Joe Crocker.

Dalam sesi musik yang dihelat live di akun media sosial Ello tadi malam, ia mengatakan lagu tersebut dipersembahkan khusus untuk para tenaga medis yang tengah berjuang di 'garis depan' dalam memerangi pandemi.

'#dirumahajasession spesial buat kalian yang nunggu sampe semalem ini. Ada @glennfredly309 guys! The living legend, the man, the sweetest guy! Thank you kaka bung. I love you so much. Gbu. kita dedikasikan lagu ini untuk para Dokter, medis, perawat yg kerja sepenuh hati di Garda paling depan buat kemanusiaan...'

Begitu antara lain tulis Ello di akun Instagramnya, Rabu (18/3) malam. Putra dari Minggus Tahitoe dan mendiang Diana Nasution itu menambahkan, versi lengkap duetnya bersama Glenn bisa disaksikan kembali di kanal youtube. Hingga sore ini, klip Ello di Instagram telah disaksikan lebih dari 16 ribu kali. (M-2)

