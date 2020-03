Mengidap Kanker Usus, Henky Solaiman Butuh Donor Darah AB+ Segera

AKTOR Henky Solaiman baru saja menjalani operasi kanker usus dan masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Sumber Waras. Saat ini, pria berusia 78 tahun itu membutuhkan transfusi darah dari golongan darah AB+.



"Hi teman-teman, saat ini Bpk. Hengky Solaiman sedang berjuang melawan kanker usus dan dirawat di RS. Beliau baru menjalani operasi, dan sekarang juga SANGAT butuh golongan darah AB. Pretty sure you know him. He's this dude. Jika ada yang berkenan, mohon bantuannya please," demikian kabar dari akun Twitter @bittentaco, Kamis (19/3).

Informasi itu menyematkan nomor sang istri, Edmay bagi para pendonor darah. Bagi pendonor bisa menghubungi Edmay di nomor 087777656515.

Kabar ini pun ditanggapi cepat oleh publik. Pada Kamis pagi, 19 Maret 2020 pukul 10.17 WIB, Henky Solaiman telah mendapatkan pendonor tetapi masih kekurangan golongan darah AB+. Informasi yang disematkan, pengambilan darah dapat dilakukan di Palang Merah Indonesia Pusat Jln. Kramat Raya No. 47 Senen, Jakarta Pusat.



Pendonor dapat menghubungi Imelda di nomor 08179844768 atau Verdie di nomor 0818403649.



Sebelumnya, pada awal tahun 2020 Henky Solaiman diketahui melakukan rawat jalan di rumahnya karena kanker usus. Saat ini, bintang sinetron Dunia Terbalik itu tengah dirawat di Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta. (Medcom.id/OL-6)