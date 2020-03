Bintang Serial Sassy Girl Chun Hyang Tutup Usia

AKTOR Moon Ji Yoon meninggal dunia pada Rabu (18/3) sore waktu Korea Selatan (Korsel). Bintang Sassy Girl Chun Hyang itu meninggal dunia karena penyakit sepsis atau keracunan darah.

Kepada Xportsnews, pihak keluarga menceritakan Moon Ji Yoon belum lama ini memeriksakan diri ke rumah sakit karena mengalami sakit tenggorokan parah. Kondisinya memburuk dan dipindahkan ke unit perawatan intensif.

"Dia tidak sadarkan diri dan tidak bisa dipulihkan," ungkap pihak keluarga.

Sejumlah rekan mengatakan, Moon Ji Yoon adalah orang yang sehat. Mereka berharap tidak ada spekulasi lain terkait kematiannya.

Moon Ji Yoon juga sempat membintangi film romansa Cheese in the Trap (2016). Film ini disadur dari komik webtoon berseri dari Naver rilisan 2010. Film ini turut dibintangi Park Hae Jin, Kim Go Eun, dan Seo Kang Joon.

Moon Ji Yoon adalah aktor kelahiran 18 Februari 1984. Debut kariernya dimulai pada 2002 dalam serial Hyeon Jeong, I Love You, dan Romance. Film pertamanya Spin Kick rilisan 2004.

Moon Ji Yoon meninggal di usia 36 tahun. (OL-1)