Perangi Pandemi, Trump Akan Kerahkan Kapal Rumah Sakit

Amerika Serikat (AS) akan mengerahkan kapal-kapal rumah sakit untuk memerangi virus korona. Hal itu disampaikan Presiden AS Donald Trump pada Rabu (18/3).

Ketika AS dan Kanada mengumumkan bahwa mereka menutup perbatasan mereka untuk perjalanan yang tidak penting, Gubernur New York Andrew Cuomo mengatakan Trump sedang mengirim kapal angkatan laut AS, USNS Comfort, ke pelabuhan kota.

Langkah tersebut dilakukan ketika jumlah kematian akibat covid-19 di AS mencapai 150 orang. Menurut Universitas Johns Hopkins, kasus yang dikonfirmasi melonjak hingga lebih dari 9.300.

Saham AS pun menderita kerugian besar ketika Trump mencoba meredam kekhawatiran bahwa tingkat pengangguran di kekuatan nomor satu dunia itu bisa melonjak hingga 20% karena epidemi yang menyebar cepat.

Sementara itu, produsen mobil di AS, yakni General Motors, Fiat Chrysler, dan Ford, mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan operasi di seluruh Amerika Utara hingga akhir bulan ini.

Cuomo mengatakan Trump telah memberitahunya bahwa kapal Comfort 894 kaki (270 meter) itu akan segera dikirim ke New York, meskipun tidak jelas kapan kapal militer itu akan berlabuh di sana.

"Ini langkah luar biasa," kata Cuomo kepada wartawan, seperti dikutip dari AFP, Kamis (19/3). Kapal tersebut, tambahnya, memiliki sekitar 1.000 kamar, termasuk kamar operasi.

Sementara itu, Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat akan mengalahkan musuh yang tidak terlihat dan melakukannya lebih cepat dari yang diduga.

Trump juga menandatangani paket bantuan darurat senilai $100 miliar yang menjamin cuti sakit bagi pekerja Amerika yang jatuh sakit akibat virus covid-19.

Dua anggota parlemen, seorang Republik, Mario Diaz-Balart dan seorang Demokrat, Ben McAdams, menjadi anggota Kongres pertama yang diketahui terkena virus korona. Keduanya mengumumkan di Twitter bahwa mereka telah dinyatakan positif virus korona.

Juga kapal USNS Comfort, kata Trump, akan dikerahkan untuk memerangi pandemi. Gubernur California dan negara bagian Washington dengan cepat menyerukan agar itu dikirim ke pantai mereka. Gubernur Washington Jay Inslee meminta pihak berwenang untuk mengirimkannya ke Puget Sound.

Juru Bicara Angkatan Laut Samuel Boyle mengatakan kapal-kapal itu tidak akan merawat pasien Covid-19 secara langsung, tetapi kapal tersebut akan membantu perawatan pasien lain di lokasi pantai di mana para dokter dan perawat berfokus pada virus.

Sebuah sumber dari departemen pertahanan mengatakan kepada AFP bahwa kesiapan Comfort untuk berlayar akan memakan waktu berminggu-minggu. (AFP/OL-14)