Semangati Pejuang Covid-19, Bono Unggah Lagu di Instagram

Penyanyi U2 Bono mengunggah sebuah lagu yang terinspirasi kisah orang Italia dan Irandia dalam menghadapi pandemi covid-19.

Dalam akun Instagram terverifikasi U2, @U2, penyanyi band asal Irlandia itu mengunggah sebuah baladan, Rabu (18/3).

"For ANYONE who this St. Patrick’s day is in a tight spot and still singing. For the doctors, nurses, carers on the front line, it's you we’re singing to,” tulis Bono.

Seperti disitat dari channelnewsasia.com, inspirasi Italia yang ia sebutkan karena banyak orang Italia yang menjalani isolasi rumah tetapi tetap bernyanyi bersama melalui jendela terbuka di lingkungan mereka. Itu mereka lakukan di saat Italia menjalani lockdown.

Bahkan penyanyi opera Italia Maurizio Marchini turut membagikan video tengah bernyanyi dari jendela. (X-15)