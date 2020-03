Dedikasi Tinggi Seorang Dokter Sepuh

DOKTER Handoko Gunawan, 80, kini dirawat intensif di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur. Meski kondisi kesehatannya menurun, ahli paru yang berdinas di RS Graha Kedoya, Jakarta Barat, itu oleh pihak keluarga dinyatakan dalam kondisi sadar dan dapat berkomunikasi dengan baik, tetapi tetap dibatasi.

‘Dokter Handoko saat ini sudah dalam penanganan rumah sakit dan staf medis yang kompeten. Kami keluarga besar dokter Handoko Gunawan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, simpati, dan doa yang dipanjatkan untuk dokter Handoko baik dari teman-teman, kerabat, netizen, dan seluruh lapisan masyarakat yang memberikan semangat dan dukungan. Kiranya Tuhan membalas budi baik kalian semuanya’, tulis pihak keluarga yang dibagikan melalui akun Instagram Inge Tumiwa Bachrens, @ingetumiwa_bachrens, kemarin.

Handoko sempat viral di dunia maya karena keberaniannya menangani pasien covid-19. Dirawatnya dokter senior di bidang penyakit paru tersebut dibenarkan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jakarta Barat, dr Dollar

“Ya dokter Handoko dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Sakitnya apa, kita nggak tahu. Belum ada keterangan resmi dari pihak rumah sakit,” ujarnya.

Menurut Dollar, pihaknya juga tidak mengetahui secara rinci informasi riwayat penanganan medis yang dilakukan Handoko. Terutama terkait kabar yang viral di media sosial yang menyebutkan dokter Handoko menangani pasien virus korona.

“Saya juga nggak bisa kasih keterangan. Kalau nggak tahu, saya nggak bisa kasih keterangan,” tambahnya.

Informasi tentang dokter Handoko diunggah Noviana Kusumawardani.

“Boleh tolong bantu juga doakan salah satu dokter yang handle covid, dokter Gunawan, ahli paru di Graha Kedoya, usia sudah mendekati 80’, tulis Noviana melalui akun Facebook.

Dalam unggahan tersebut, dokter Handoko disebut memiliki dedikasi yang sangat tinggi. Dia rela kerja lembur memantau kondisi pasien korona.

‘Saat ini beliau terus kerja sampai jam 3 pagi karena dokter yang muda banyak yang takut’, tulisnya.

Handoko disebut sudah diingatkan keluarganya agar tidak menangani pasien covid-19. Namun, imbauan itu diabaikan.

‘Anak-anaknya udah saranin jangan ikut terjun karena sudah tua. Tetapi katanya kalau dia mati juga gak apa-apa. Mestinya kita mulai start berita-berita seperti ini ya daripada nebarin ketakutan terus’, tulis Noviana lagi.

Dokter Handoko diketahui merupakan sahabat dari ayah penulis buku Eating Clean itu. “Sahabat papa yang dari dulu kukenal sebagai sosok dokter yang baik dan sabar, dokter yang punya dedikasi luar biasa untuk membantu orang. Dulu pernah dirawat oleh beliau dan rasanya seperti dirawat oleh ayah sendiri. God bless you abundantly Om Handoko. I pray for your health. Thank you for serving and helping others.” (Ths/Medcom.id/X-7)