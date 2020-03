ITDC Bantu Cegah Penyebaran Covid-19 di Destinasi Wisata

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan pengelola destinasi pariwisata The Nusa Dua, Bali, dan The Mandalika, NTB, mendukung upaya pemerintah melakukan pencegahan penyebaran Virus Korona (Covid-19), baik di lingkungan kerja maupun destinasi pariwisata.

Untuk lingkungan kerja, ITDC telah melakukan sejumlah sosialisasi terkait virus itu dan cara pencegahan kepada karyawan dan menyusun protokol pencegahan dan penanganan kasus. Caranya dengan menyediakan hand sanitizer, melakukan penyemprotan

disinfektan di lingkungan kantor, serta menerapkan kebijakan Work from Home dalam satu minggu sejak 16 Maret lalu, di ketiga kantor wilayah ITDC yaitu di Jakarta, The Nusa Dua, dan The Mandalika.

Untuk pihak eksternal, ITDC secara kontinu melakukan sosialisasi pencegahan melalui banner atau spanduk serta media sosial.

Di dalam kawasan, ITDC melakukan program pencegahan dengan menyiapkan hand sanitizer di sejumlah lokasi fasilitas umum, serta melakukan penyemprotan disinfektan di area publik dan fasilitas umum, seperti di pintu masuk, toilet dan common

area, dan kawasan Bali Collection di The Nusa Dua, serta Balawista, beach facility di Kuta Beach Park, dan Masjid Nurul Bilad di The Mandalika.

ITDC juga menyiapkan protokol penanganan tamu yang

berkunjung ke kantor ITDC di dalam kawasan dengan mewajibkan pemeriksaan suhu tubuh dan cuci tangan sebelum masuk.

“Rangkaian kegiatan pencegahan ini kami lakukan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam

menghambat penyebaran virus Korona serta melindungi karyawan, pengunjung, maupun masyarakat di lingkungan kawasan pariwisata," papar Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan dalam siaran persnya, Rabu (18/3).

"Kami juga meminta para tamu di dalam kawasan dan masyarakat sekitar kawasan untuk secara tertib menerapkan social distancing yang dapat membantu menghindarkan kita dari paparan virus,” lanjut Ngurah Wirawan.

Sebagai pengelola kawasan pariwisata, ITDC juga telah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau tenant di dalam kawasan The Nusa Dua dan The Mandalika untuk melakukan kegiatan preventif seperti pemeriksaan suhu tubuh para pengunjung. Mereka juga

membagikan masker kepada pengunjung, menyediakan hand sanitizers, serta mengadakan sosialisasi dan penyuluhan terkait pencegahan Covid–19.

ITDC juga mendorong tenant untuk menjaga kebersihan, menyiapkan Crisis Center sebagai tempat

pengaduan tamu jika ada gejala tidak normal, melakukan mitigasi jika ada suspect dan membawa ke rumah sakit terdekat, serta melakukan monitoring berkala dengan pihak terkait seperti dinas kesehatan dan rumah sakit.

“Saat ini, The Nusa Dua dan The Mandalika masih beroperasi dan berjalan normal. Kegiatan konstruksi di The Mandalika pun terus berlangsung secara normal dan berjalan sesuai timeline yang ditetapkan," kata Ngurah lagi.

"Dengan antisipasi yang kami lakukan bersama pemangku kepentingan lainnya, kami berharap destinasi pariwisata steril dari virus Covid-19 sehingga dapat memberikan ketenangan bagi tamu dan petugas."

"Kami berharap Covid-19 dapat segera diatasi sehingga industri pariwisata Tanah Air dapat kembali

bergerak dan memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia,” tutup Ngurah Wirawan. (RO/A-1)