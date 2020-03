Kondisi Dokter Handoko Gunawan Sadar tapi Komunikasi Dibatasi

DOKTER Handoko Gunawan, dokter senior yang ikut menangani pasien pandemi virus korona (covid-19) kini sedang perawatan dalam keadaan sadar.

Dokter ahli paru yang mendekati usia 80 tahun tersebut viral di dunia maya karena keberanian menangani pasien covid-19.

Diinformasikan pihak keluarga, saat ini dokter Handoko masih dalam kondisi sadar meski komunikasi sangat dibatasi.

"Kami keluarga besar dokter Handoko Gunawan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian, simpati, dan doa yang dipanjatkan untuk dokter Handoko baik dari teman-teman, kerabat, netizen, dan seluruh lapisan masyarakat yang memberokan semangat dan dukungan. Kiranya Tuhan membalas budi baik kalian semuanya," tulis pihak keluarga yang dibagikan melalui akun Instagram Inge Tumiwa Bachrens, @ingetumiwa_bachrens.

Dokter Handoko diketahui adalah sahabat dari ayah penulis buku Eating Clean itu.

"Sahabat papa yang dari dulu kukenal sebagai sosok dokter yang baik dan sabar, dokter yang punya dedikasi luar biasa untuk membantu orang. Dulu pernah dirawat oleh beliau dan rasanya seperti dirawat oleh ayah sendiri. God bless you abundantly Oom Handoko. I pray for your health. Thank you for serving and helping others." (X-15)