Antisipasi Kelaparan di Masa Korona, Pasutri ini Donasi US$1 Juta

PASANGAN aktor Ryan Reynolds dan Blake Lively mengumumkan telah menyumbangkan US$1 juta untuk dua organisasi terdepan dalam penanganan kelaparan pada masa pandemi covid-19. Keduanya berdonasi lewat Feeding America dan Food Banks Canada.

"Saya pikir kita semua setuju, Covid-19 adalah bajingan. Jika Anda dapat membantu, kunjungi, http://FeedingAmerica.org dan/atau http://FoodBanksCanada.ca,” cuit Reynolds di Twitter-nya, Selasa, (17/3).

“Covid-19 secara brutal berdampak pada orang tua dewasa dan keluarga berpenghasilan rendah. Blake & saya menyumbangkan US$1 juta untuk dibagi antara Feeding America dan Food Banks Canada. Jika Anda bisa memberi, organisasi-organisasi ini membutuhkan bantuan kita,” lanjutnya dalam gambar teks yang diunggah bersama twitnya.

Feed America mengoperasikan jaringan bank makanan di seluruh AS, sementara Food Banks Canada melakukan hal yang sama di Kanada, asal bintang Deadpool tersebut.

“Kami sangat berterima kasih atas sumbangan Ryan Reynolds dan Blake Lively yang sangat dermawan, dan atas semua sumbangan yang telah kami terima,” ungkap Dan Nisbet, wakil presiden Major Gifts di Feeding America, dikutip dari Variety.

“Jaringan 200 bank makanan Feeding America bekerja tanpa lelah untuk membantu dan menyediakan bantuan makanan untuk tetangga kita yang paling rentan, anak-anak, orang tua, keluarga yang berjuang dengan kerawanan pangan dan individu yang menghadapi gangguan pekerjaan di seluruh negara kita selama waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kedermawanan seperti mereka akan membuat semua perbedaan,” lanjut Nisbet.

Reynolds juga menulis dalam tweetnya, “Jaga kondisi tubuh dan hatimu. Sempatkan untuk bersenang-senang. Panggil seseorang yang terisolasi dan mungkin perlu koneksi.”

Aktor itu kemudian berkelakar meminta 15,6 juta pengikutnya untuk menghubungi Hugh Jackman tetapi mencantumkan nomor teleponnya dengan angka "1-555- emoji wajah sedih -Hugh."

Selain Reynolds, para selebritis dunia lewat media sosial juga menganjurkan para pengikutnya untuk memberikan donasi bagi Feeding America akibat pandemi covid-19. Mereka di antaranya ialah Justin Timberlake, Natalie Portman, Ben Affleck, Vanessa Hudgens, Alan Cumming, Gigi dan Bella Hadid, Josh Gad, dan Nick Lachey.

“Dalam masa ini, saya berpikir mengenai kelompok yang paling rentan - anak-anak kehilangan akses ke sumber makanan yang mereka andalkan, teman dan keluarga yang menghadapi hambatan pekerjaan, orang tua, dan keluarga berpenghasilan rendah. Bergabunglah dengan saya untuk mendukung @FeedingAmerica,” cuit aktor film Gone Girl, Ben Affleck di Twitternya. Sebelumnya, pada September, pasangan Blake Lively dan Reynolds menyumbangkan US$2 juta kepada NAACP Legal Defense and Education Fund dan Young Center for Immigrant Children's Rights. (M-2)