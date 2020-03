Covid-19 Sebabkan Produksi Film Fantastic Beasts 3 Ditunda

WARNER Bros memutuskan menunda produksi film Fantastic Beasts 3 yang semula dijadwalkan pada Senin (16/3). Keputusan itu sebagai bentuk antisipasi terhadap Covid-19 atau virus korona, dilansir dari Variety.

Fantastic Beasts masih dibintangi Eddie Redmayne, Katherine Paterson, Zoe Kravitz, dan Dan Folger. Film ini disutradarai David Yates.

Film berseri itu menjadi waralaba terlaris Warner Bros. Dua film sebelumnya sukses memperoleh pendapatan kotor hingga US$1,4 miliar setara Rp21 triliun sebagai box office dunia.

Film lain yang menunda jadwal produksi antara lain King Richard dan The Batman. Film Matrix 4 juga berhenti produksi sejak kemarin, setelah melakukan produksi sejak Februari di San Fransisco dan Berlin.

Sony juga menghentikan praproduksi film Uncharted selama enam pekan. Film adaptasi video game itu sejatinya memulai syuting bulan depan di Berlin.

Disney juga menunda produksi filmnya seperti Shang Chi, The Little Mermaid, dan The Last Duel. Universal menunda produksi film Jurassic World: Dominion.

Hingga Selasa (17/3) pukul 07.45 WIB, situs data Coronavirus Covid-19 Global Cases by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) menunjukkan total ada 181.580 kasus terkonfirmasi. Angka kematian mencapai 7.138 dan total kesembuhan mencapai 78.943. (OL-1)