Cegah Penyebaran Covid-19, Media Cafe Terapkan Social Distancing

MAKAN di Media Cafe, Media Group, mulai Selasa (17/3) ada suasana baru. Setiap karyawan yang makan disiapkan 1 meja. Tidak seperti biasanya, 1 meja bisa diisi 4 orang secara berhadap-hadapan saat makan.

Alhasil, banyak karyawan Media Group terheran-heran dan senyam-senyum saat akan makan.

Pasalnya, mereka berniat makan ramai-ramai dalam satu meja sembari mengobrol. "Jadi, kayak orang marahan," kata Asisten Kepala Divisi Pemberitaan Media Indonesia (MI) Victor Nababan terkekeh yang ditemui di Media Cafe, Selasa sore (17/3).

Menurutnya, tidak hanya seperti orang marahan, bisa juga mirip suasana ujian di sekolah. "Tapi, saya apresiasi Media Cafe, menerapkan social distancing (menjaga jarak sosial) untuk mencegah penularan Covid-19 (virus korona)," tuturnya.

Senada, rekan Victor yang sedianya akan akan diajak makan dalam satu meja, Sitria Hamid, Redaktur Opini MI, mengaku kaget dengan kebijakan Media Cafe. "Awalnya aneh karena kita datang ke kafe mau makan sambil ngobrol, ternyata satu orang duduk sendiri satu meja. Jadi, kalau ngobrol sama teman harus agak keras sedikit," ujarnya.

Namun demikian, dia mendukung kebijakan Media Cafe tersebut. "Hal ini berarti Media Group serius mencegah Covid-19," tandasnya.

Terkait hal itu, Manajer Media Cafe Ning Maulia mengatakan, menyiapkan makan ala social distancing sebagai komitmen Indocater (perusahaan yang memayungi Media Cafe) untuk mencegah penularan virus korona. "Hal ini seiring protokol pencegahan penularan Covid-19 di lingkungan Media Group, kami langsung terapkan," ujarnya.

Tak hanya itu, kata dia, Media Cafe, juga akan menerapkan antrian karyawan yang akan makan dengan jarak 1 meter per orang, sehingga mencegah karyawan bergerombol saat akan makan. "Pintu depan Analogy hanya untuk masuk, dan pintu satu lagi (arah Metro TV) untuk keluar," katanya.

Konsekuensinya dari kebijakan 1 orang dengan 1 meja ini, lanjutnya, pihak akan mengatur makan karyawan setiap jam. Jam makan akan dibuat jeda per 15 menit untuk proses steril meja dan kursi.

"Per jam kami batasi yang makan sekitar 90 orang," katanya, seraya mengatakan pihaknya mempersilakan karyawan bila take away (bawa pulang) dengan membawa tempat makan sendiri.

Makan siang (lunch) akan dibagi 4 gelombang mulai pukul 11.00 sampai 14.30 WIB, makan makam (dinner) dibagi 4 gelombang juga mulai pukul 17.00 hingga 20.30 WIB. "Karyawan yang mau makan diwajibkan cuci tangan dulu sebelum mengambil peralatan makan/minum dan mengambil nasi dan kerupuk," pungkasnya.

Total karyawan Media Group yang makan pada siang hari berjumlah 450 orang, sementara bila malam jumlahnya 200 orang. Mereka berasal dari Media Indonesia, Metro TV Medcom. Id, dan Lampung Post). (OL-4)