Akibat Covid-19, Met Gala 2020 Resmi Ditunda

PERAYAAN kostum tahunan, Costume Institute Gala atau dikenal juga sebagai Met Ball/Met Gala resmi menunda penyelanggaraan tahun ini akibat pandemi Covid-19. Met Gala 2020 yang semula dijadwalkan pada 4 April mendatang menjadi diundur sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan. Langkah tersebut diambil menyusul dua karyawan Metropolitan Museum of Art menunjukkan gejala covid-19.

"Sebagai hasil dari keputusan yang tak terhindarkan dan bertanggung jawab dari Metropolitan Museum untuk menutup pintunya, 'About Time,' dan malam pembukaan, akan ditunda ke tanggal berikutnya," terang Pemimpin redaksi Vogue sekaligus penyelenggara Met Gala, Anna Wintour, seperti dilansir dalam laman resmi majalah tersebut, Senin, (16/3) kemarin.

“Sementara itu, kami akan memberi Anda pratinjau pameran luar biasa ini dalam edisi Mei mendatang,” sambungnya.

Perayaan mode yang setiap tahunnya digelar di Metropolitan Museum of Art di New York, Amerika Serikat (AS) tersebut, pada tahun ini mengambil tema "About Time: Fashion and Duration”. Gelaran tersebut diselenggarakan sebagai bentuk penggalangan dana tahunan selebriti dan tokoh industri mode untuk Costume Institute di Metropolitan Museum of Art. Pihak Metropolitan Museum of Art pun telah mengumumkan bahwa museum akan tutup hingga 4 April mendatang.

"Museum akan tetap ditutup hingga Sabtu, 4 April. Selain itu, CDC (Centers for Disease Control and Prevention) menyarankan pada akhir pekan bahwa tidak boleh ada pertemuan 50 orang atau lebih selama delapan minggu ke depan. Untuk menghormati panduan ini, semua program dan acara hingga 15 Mei akan dibatalkan atau ditunda,” jelas Metropolitan Museum of Art, mengutip CNN.

Menurut New York Times, Met Gala tahun lalu berhasil mengumpulkan $ 15 juta dollar AS atau sekitar 226 miliar rupiah untuk Costume Institute. Beberapa selebriti papan atas seperti, Beyonce, Lady Gaga, Madonna, Rihanna, hampir tiap tahunnya hadir di perayaan bergengsi bagi kalender mode tersebut. (Cnn/M-1)