Chelsea Kesal Pada Mason Mount yang tidak Mengisolasi Diri

CHELSEA dikabarkan tidak senang dengan gelandang asal Inggris Mason Mount setelah ia terlihat bermain bola di area publik bersama pemain West Ham Declan Rice dan bukannya mengisolasi diri di tengah krisis pandemik virus Korona, menurut laporan BBC pada Senin (16/3).

Rekan setim Mount, Callum Hudson-Odoi dinyatakan positif terjangkit virus korona pekan lalu. Chelsea merespon hal tersebut dengan menutup pusat latihan mereka, Chobam Training Centre.

The Blues juga menginstruksikan para pemainnya mengisolasi diri selama 14 hari demi mencegah penyebaran lebih lanjut, tetapi Mount tampaknya tidak memerdulikan anjuran tersebut.

Mount dan Rice terlihat di lapangan 5G ProTurf yang berada di Trent Park Football, pada Minggu (15/3) waktu setempat. "Saya membawa putra saya yang berusia 14 tahun ke sana untuk berlatih. Kami memperhatikan sebuah mobil tampak tak biasa dan bertanya-tanya siapa yang ada di dalamnya," ujar salah satu saksi mata yang melihat Mount dilansir Daily Mail.

Dia melanjutkan, "Lalu tiga atau empat orang lainnya ikut menyusul. Anak saya mengenali Mason Mount yang mengendarai mobil. Mereka memainkan 'kickabout five of six-a side.' Declan Rice juga bermain di sana."

Kickabout five of six a-side merupakan permainan sepak bola lapangan kecil yang biasanya dimainkan enam melawan enam.

Tindakan Mount tersebut kemungkinan besar bakal membuat pelatihnya Frank Lampard marah. Chelsea bisa saja menjatuhkan sanksi kepada pemain berusia 21 tahun itu akibat tindakan indisiplinernya. (OL-12)