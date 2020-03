Positif Covid-19, Pemeran Perempuan di James Bond Isolasi Diri

PEMERAN perempuan dalam salah satu film James Bond, Olga Kurylenko, 40, diidentifikasi positif terinfeksi coronavirus Covid-19. Kini dia berada dalam karantina di rumahnya.

Wanita yang memerankan tokoh Camille Montes, agen rahasia dari Bolivia dalam Quantum of Solace 2008, mengatakan dia didiagnosis positif terinfeksi setelah merasa sakit selama hampir seminggu dengan gejala demam dan kelelahan.

Dia sekarang menjalani isolasi. Dalam postingan akun instagramnya, dia memposting gambar jendelanya yang terkunci, untuk menunjukkan dia 'dikurung di rumah'.

"Demam dan kelelahan adalah gejala utama saya. Jaga dirimu dan lakukan ini dengan serius," kata Kurylenko.

Dia menulis keterangan Instagramnya dalam bahasa Inggris dan Rusia. Dia menjelaskan gejala itu datang setelah selesai syuting filmnya yang akan datang The Bay Of Silence, menurut The Hollywood Reporter. (M-1)