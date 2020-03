Belva Devara Buka Akses Belajar Daring

APLIKASI belajar daring Ruangguru mengumumkan telah membuka Sekolah Online Ruangguru gratis sehingga terbuka bagi siswa untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Pendiri dan CEO Ruangguru Adama Belva Devara, 30, mengunggah pengumuman tersebut di akun Instagram-nya, Sabtu (14/3).

'Merespons covid 19 dan penutupan sekolah di Jakarta, Depok, Solo. Kami memutuskan untuk membuka Sekolah Online Gratis Ruangguru melalui aplikasi kami. Kami percaya semua siswa harus tetap bisa belajar mengejar cita-cita mereka,' tulis Belva.

'Setiap harinya, mengikuti jadwal sekolah, mulai dari jam 8 pagi, kami menyiarkan pelajaran sekolah lengkap, paralel 15 kanal sekaligus untuk SD kelas 1 sampai SMA kelas 12 IPA dan IPS. Gratis, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Guru terbaik kami di Ruangguru sudah dipilih untuk mengajarkan semua pelajaran setiap hari mulai Senin 16 Maret 2020. Utk semua siswa tetap semangat dan semoga kita semua tetap sehat. Amin,' lanjutnya.

Belva mengatakan, program tersebut merupakan bentuk kepeduliannya terhadap keselamatan dan kesehatan jutaan guru, siswa, dan keluarga.

"Upaya kami untuk memastikan bahwa akses pendidikan tetap terbuka bagi seluruh siswa di Indonesia, di mana pun dan kapan pun," kata Belva ketika dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Dia menambahkan, inisiatif untuk membuka sekolah daring gratis dijalankan setelah Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan covid-19 sebagai pandemi dan setelah Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) merekomendasikan kegiatan belajar jarak jauh. "Sebab covid-19 telah mengganggu kegiatan bersekolah 290 juta siswa di seluruh dunia," imbuhnya.

Belva menjelaskan, 15 kanal yang tersedia di Ruangguru sesuai dengan kurikulum nasional. Apabila ada siswa yang belum dapat mengikuti sesi di pagi hari, lanjut Belva, dapat mengakses rekaman Sekolah Online yang dapat diakses pada hari yang sama setelah pukul 12.00 WIB.

"Selain fasilitas live teaching, para siswa dapat terus melatih pemahamannya melalui fitur Bank Soal dan Online Tryout secara gratis," lanjut lulusan Massachusetts Institute of Technology, Stanford University, dan Harvard university tersebut.

Prestasi

Belva yang bernama lengkap Adamas Belva Syah Devara mendirikan Ruangguru bersama koleganya, Iman Usman, pada 2014. Ia terpilih menjadi salah satu staf khusus (stafsus) Presiden Jokowi yang diumumkan pada November tahun lalu.

Setelah menjadi stafsus, ia membuat sebuah program pembiayaan dan pengembangan UMKM bernama Cipta Nyata. Program ini memberikan hadiah total Rp40 juta serta mentorship bagi dua entrepreneur setiap bulan. Tiap bulan tema UMKM yang diangkat berbeda, misalnya, dari sektor fesyen atau food and beverage. Uniknya, program tersebut dibiayai dari gaji Belva sebagai stafsus.

Dengan kiprahnya, tidak mengherankan jika sederet penghargaan menghampiri lulusan Nanyang Technological Study tersebut. Ia menerima penghargaan promising southeast asian entrepreneurs under 30 tahun 2016 dari Tech In Asia serta forbes 30 under 30 dari Forbes Magazine pada 2017. Pada 2019, ia juga mendapat penghargaan sebagai emerging entrepreneur dari Ernst & Young. (H-3)