Zara Leola Ajak Jadi Diri Sendiri

PENYANYI remaja Zara Leola, 13, mendorong para pendengar lagunya untuk melepaskan diri dari perasaan insecure atau tidak aman. Hal tersebut ia sampaikan dalam single-nya yang baru saja dilepas berjudul Loud.

"We all have insecurities. Jadi lewat lagu Loud ini aku ingin mengajak orang-orang untuk berani menunjukkan this is me, be yourself aja karena kita punya banyak kelebihan," kata Zara dalam keterangannya, kemarin.

Zara juga mencoba terlibat dalam penulisan lirik lagu Loud. Dia ingin agar pesan yang disampaikan dapat dirasakan pendengarnya. Dia pun menceritakan pengalamannya saat mengalami perundungan. "Aku pernah di-bully, tapi aku menghadapinya enggak terlalu diambil ke hati. Karena alasan mereka yang bully sebenarnya hanya ingin cari perhatian saja," ujarnya.

Zara sebelumnya pernah merilis lagu bertema keberanian berjudul Get Down. Putra dari Enda 'Ungu' itu pun mengajak pendengarnya untuk speak up melalui single Loud.

"Buat kalian yang sedang mengalami bullying, kalian harus stay strong. Kita punya kelebihan yang banyak jika dibandingkan dengan mereka. Jadi kalau sampai bully-nya sudah berlebihan kalian harus berani speak up to the people to tell what's going on in my life," ungkapnya. (Medcom.id/H-3)