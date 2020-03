Pemerintah Diminta tidak Ragu Penuhi Permintaan WHO

ANGGOTA Komisi VI DPR RI, Putu Supadma Rudana, mendorong pemerintah Indonesia segera menindaklanjuti permintaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait peningkatan penetapan status wabah Covid-19 di Indonesia menjadi darurat nasional.

Rekomendasi WHO itu disampaikan melalui surat Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kepada Presiden Jokowi. Indonesia memang diasumsikan oleh WHO memiliki beberapa kasus yang belum terdeteksi, sehingga secara langsung WHO menyurati Presiden Jokowi.

"Sebaiknya segera ditindaklanjuti menjadi darurat nasional, mengingat perkembangan kasus korona di Indonesia tiap hari semakin meningkat. Jangan menunggu wabah ini menjadi seperti efek bola salju," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia, Minggu (15/3).

Putu yang juga Wakil ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) mengatakan beberapa negara di luar Tiongkok juga sudah menempuh langkah serius dan cepat seperti Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Italia.

Dia juga mendorong agar pemerintah melakukan lockdown yang dapat dimulai di tiga pintu gerbang utama yaitu Bali, Batam, dan Jakarta, untuk meminimalisasi perkembangan dan penyebaran virus korona.

"Menurut sumber John Hopkins University & Medicine tingkat kematian akibat virus korona di Indonesia justru berada di atas Iran dan Korea Selatan, hal inilah yang menunjukkan penanganan pasien virus korona belum maksimal dilakukan," imbuhnya. (RO/A-3)

*Tingkat kematian akibat virus korona di berbagai:

1. Italia = 1266 : 17660 = 7.169%

2. Indonesia = 5 : 96 = 5.20%

3. Iran = 514 : 11364 = 4.523%

4. Tiongkok = 3180 : 80945 = 3.929%

5. Jepang = 21 : 725 = 2.990%

6. Spanyol = 133 : 5232 = 2.542%

7. Perancis = 79 : 3667 = 2.154%

8. Amerika = 37 : 2034 = 1.819%

9. Belanda = 10 : 804 = 1.244%

10. Inggris = 8 : 801 = 0.999%

11. Swiss = 11 : 1139 = 0.966%

12. Korsel = 66 : 7169 = 0.921%

13. Belgia = 3 : 559 = 0.537%

14. Jerman = 8 : 3675 = 0.218%

15. Austria = 1 : 504 = 0.198%

16. Swedia = 1 : 814 = 0.123%

17. Norwegia = 1 : 996 = 0.100%

18. Denmark = 0 : 804 = 0.000%