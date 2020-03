Hadapi Pandemi Virus Korona, Semua Negara Harus Gotong-royong

KETUA Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai penanganan virus korona atau Covid-19 di tingkat global masih berjalan parsial. Seharusnya, semua negara bekerja sama supaya lebih efektif.

"Terus terang, dalam pengamatan saya, penanganan virus korona secara global kurang maksimal. Koordinasi dan sinergi antarnegara kurang. Hampir semua negara bertindak secara unilateral, sendiri-sendiri," kata SBY saat menyampaikan pidato pembukaan Kongres V Partai Demokrat di Jakarta, Minggu (15/3).

Menurut dia, pandemi virus ini belum ditangani secara tepat oleh setiap pemerintah karena hanya menanggulangi dengan cara masing-masing. Padahal, penyebaran infeksi covid19 di dunia hampir merata.

"Kita berharap koordinasi, sinergi, dan kerja sama antarnegara dapat diperbaiki dan ditingkatkan," jelasnya.

Ia pun mencotohkan saat semua negara bisa menghadapi masalah global secara bersama-sama yakni krisis yang terjadi pada 2008-2009.

Kala itu, kata dia, sinergi antarnegara mampu menekan dampak negatif krisis terhadap perekonomian masing-masing negara dan persoalan ini pun cepat berlalu.

"Sebagai warga dunia, saya berharap, dalam menghadapi krisis global, bekerja samalah wahai para pemimpin dunia. Selamatkan dunia bersama-sama, Together you can," pungkasnya. (OL-1)