Tom Hanks Dikabarkan Meninggal Dunia, Hoaks

AKTOR Hollywood Tom Hanks dikabarkan meninggal dunia akibat infeksi virus korona Covid-19, Jumat (13/3). Kabar tersebut diketahui melalui pemberitaan thedailystar.com.

Namun, isu tersebut ditepis pihak Hanks yang menyatakan bahwa Ia saat ini masih menjalani isolasi. Ia menepis rumor tersebut sambil mengunggah foto dirinya bersama sang istri Rita Wilson sekaligus menginformasikan bahwa Ia tengah menjalani penanganan medis di bawah otoritas Australia.

Tak hanya itu, sekitar 14 jam lalu, Rita Wilson pun masih sempat merekomendasikan sebuah lagu dari spotify di akun Twitter miliknya.

“Kami positif terkena Covid-19, dan kami (hanks dan istri) sedang menjalani isolasi, dan tidak bepergian untuk menyebar virus korona,” tulis Hanks dalam akun Instagramnya.

Seperti yang diketahui, Hanks mengabarkan dunia bahwa Ia dan Istrinya positif terkena virus korona pada Rabu (11/3) lalu.

Rumor dugaan kematian pemain Catch Me If You Can itu menimbulkan kekhawatiran para penggemarnya saat pertama kali diunggah oleh sebuah halaman en.mediamass.net. Halaman tersebut menulis berita dengan judul ‘R.I.P Tom Hanks’, pada Kamis (12/3) silam.

Halaman itu telah memperoleh 1 juta 'suka', sehingga jika dilihat sepintas, orang akan mengira laman itu resmi. (OL-7)