Puluhan Staf Hotel Four Seasons Bali Periksakan Diri ke RS

MANAJEMEN Hotel Four Seasons at Jimbaran Bali meminta kepada seluruh stafnya yang pernah berkontak langsung dengan salah seorang terduga korona yang pernah menginap di Hotel Four Seasons untuk memeriksakan dirinya ke rumah sakit di Bali.

PR & Communications Manager Four Seasons Resorts Bali Adrian Pardede mengatakan, keamanan dan kesehatan para tamu serta karyawan tetap menjadi prioritas utama pihak manajemen. "Kami minta agar seluruh karyawan memeriksakan diri ke rumah sakit," ujarnya, Kamis (12/3).

Menurutnya, nama hotelnya selalu dihubungkan dengan salah satu pasien positif yang diketahui akhirnya meninggal di RSUP Sanglah Bali. Saat ini manajemen memberikan atensi yang besar sembari menanggapi Covid-19 yang terus berkembang. Adrian melakukan klarifikasi bahwa itu semua tidak benar.

Pada tanggal 11 Maret 2020, badan kesehatan berwenang di Bali telah mengkonfirmasi meninggalnya seorang wanita berkewarganegaraan Inggris di Bali, yang telah dikonfirmasi positif Covid-19. "Kami turut berbelasungkawa memanjatkan doa kepada keluarga yang ditinggalkan. Bertolak belakang dengan reportase media, wanita tersebut tidak pernah menginap di Four Seasons Resort Bali selama waktu liburannya di Bali. Wanita tersebut jatuh sakit sebelum reservasi di Four Seasons dan langsung dibawa ke rumah sakit dari hotel tempat menginap sebelumnya," ujarnya. (OL-12)