Dua Laga Liga Europa Ditunda karena Virus Korona

UEFA memutuskan dua pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Europa yang sedianya dilangsungkan pada Jumat (13/3) dini hari WIB ditunda menyusul dikeluarkannya larangan terbang rute Spanyol-Italia oleh otoritas Spanyol.

Kedua pertandingan yang jadwalnya ditangguhkan tersebut adalah Sevilla menjamu AS Roma serta Getafe bertandang ke Inter Milan.

UEFA, melalui keterangan di laman resmi mereka, Rabu (11/3), menyatakan penjadwalan ulang dua pertandingan tersebut akan dikomunikasikan lebih lanjut.

Dua pertandingan tersebut awalnya termasuk dalam lima laga yang rencananya digelar tanpa kehadiran penonton. Hingga kini, tiga pertandingan lainnya masih bakal digelar sesuai jadwal.

Ketiga pertandingan tersebut yakni LASK Linz (Austria) vs Manchester United (Inggris), VfL Wolfsburg (Jerman) vs Shakhtar Donetsk (Ukraina), dan Olympiakos (Yunani) vs Wolverhampton (Inggris).

Sebelumnya, pihak Getafe juga sempat menyatakan tidak bersedia terbang ke Milan, untuk melakoni laga leg pertama kontra Inter. (OL-1)