SIS Luncurkan Varian Tertinggi New Suzuki Carry Pick Up

Kendaraan yang dijuluki sebagai raja pikap Indonesia ini hadir dengan tampilan eksterior yang lebih eksklusif dan atraktif.

SETELAH sukses menghadirkan kembali model pikap legendanya, The All New Carry Pick Up tahun lalu, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) kini memperkenalkan varian baru New Carry Luxury bertepatan pada pembukaan Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (Giicomvec) 2020.

New Carry Luxury menjadi varian tertinggi di jajaran Suzuki New Carry Pick Up. Kendaraan yang dijuluki sebagai raja pikap Indonesia ini hadir dengan tampilan eksterior yang lebih eksklusif dan atraktif. Varian ini diluncurkan untuk memperkuat kehadiran model ini sekaligus memberikan kebanggaan pada pemiliknya.

4W Marketing Director PT SIS, Dony Saputra, mengatakan Carry Pick Up layak disebut sebagai raja pikap Indonesia karena pada 2019 berhasil meraih pangsa pasar sebesar 57% di segmennya.

"Untuk terus meningkatkan pencapaian tersebut dan seiring dengan semakin beragamnya bidang usaha yang membutuhkan kendaraan pikap, kami meluncurkan varian tertinggi Suzuki New Carry Pick Up, yaitu New Carry Luxury. Kami harap New Carry Luxury mampu mendorong dan mengoptimalkan kegiatan niaga para pengusaha," ujar Dony dalam peluncuran New Carry Luxury di Jakarta Convention Center, Kamis (5/3).

Jika dibandingkan dengan varian standar, New Carry Luxury hadir lebih lengkap berkat penambahan aksesori berupa cover outside mirror chrome, front grill garnish chrome, cover garnish handle chrome, body color front bumper, chrome wheel cover, side deck decal, serta tail gate Suzuki decal.

Selain penambahan tadi, masih ada pendingin (AC), electric power steering (EPS), dan sliding seat untuk kenyamanan pengendara maupun penumpang. Terdapat juga head unit single DIN, split seat dengan jok yang tebal, serta 6 tempat penyimpanan barang di dalam kabinnya yang nyaman dan lapang untuk tiga orang.

Pikap ini dibekali bak yang luas dengan panjang 2.505 mm, lebar 1.745 mm, dan tinggi 425 mm, serta mampu mengangkut muatan seberat 1 ton. Terdapat juga pengait agar muatan tetap aman selama perjalanan. Pengait berjumlah 12 pada tipe Flat Deck dan 22 pada tipe Wide Deck.

Sumber tenaganya tetap mengandalkan mesin K15B-C DOHC 16 Valve berkapasitas 1.500 cc yang diklaim tangguh dalam berbagai kondisi jalan dan tetap irit bahan bakar. Kelincahan bermanuvernya di lahan sempit juga didukung radius putar yang cukup kecil, yaitu 4,4 m.

Slogan ILMU

Dony mengatakan New Carry Luxury tetap mengedepankan keunggulan dari New Carry Pick Up dengan slogan ILMU (Irit bahan bakar dan perawatan, Lama umur pakainya, Muat banyak, serta Untung di ujung).

"Kini kami menghadirkan varian tertinggi New Carry Luxury untuk pelanggan yang menginginkan tampilan kendaraan niaga yang lebih mewah, atraktif, sekaligus eksklusif menjadikan rajanya Pick Up makin cakep, rejeki makin manteb!" tutup Dony.

New Carry Luxury hadir dalam warna Silky Silver dan 2 varian, yaitu Flat Deck AC/PS dan Wide Deck AC/PS. Harga on the road (OTR) Suzuki New Carry Luxury untuk Jakarta dibanderol Rp155,1 juta untuk tipe Flat Deck AC/PS dan Rp156,1 juta untuk tipe Wide Deck AC/PS.

XL7 tembus target

Pada kesempatan berbeda, SIS juga mengumumkan penjualan Suzuki XL 'the new extraordinary SUV' yang baru diluncurkan secara global di Jakarta pada 15 Februari 2020 mendapat respons positif masyarakat. Terbukti, per 9 Maret 2020 atau 23 hari sejak diluncurkan telah mengoleksi 2.001 lembar surat pemesanan kendaraan (SPK) dari target 2.000 unit per bulan.

Dony mengatakan, respons positif ini sudah terlihat sejak awal. Hingga pertengahan Februari saja pihaknya berhasil mengoleksi 1.395 lembar SPK, sedangkan mulai Maret hingga tanggal 9, pesanan sudah mencapai 606 SPK.

"Angka ini membuktikan bahwa pasar SUV di Indonesia semakin berkembang dan Suzuki XL7 menjadi salah satu SUV yang dapat memenuhi harapan masyarakat Indonesia untuk SUV yang value for money," terang Dony.

Suzuki XL7 saat ini telah diluncurkan di 34 kota di seluruh Indonesia. Selain di Jakarta, permintaan Suzuki XL7 paling besar juga ada di Surabaya, Bali, Yogyakarta, Cirebon, dan Semarang. (S-2)