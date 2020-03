Choi Siwon Bertandang ke Rumah Raffi

PERSONEL band Super Junior Choi Siwon, 33, kembali mengunjungi Jakarta. Kali ini, Siwon berkunjung ke kediaman presenter Raffi Ahmad di Cinere, Depok, kemarin. Kedatangan Siwon diketahui warganet dari Instagram Raffi yang mengunggah foto sang putra, Rafathar, dengan latar belakang Choi Siwon.

'OMG apakah ini mimpi????!!! Ada uncle @siwonchoi di Rumah Andara Aa Rafathar #SiwonChoiKeRans Ramaikan hashtag guyss!!' tulis Raffi dalam keterangan fotonya.

"Siwon main ke Andra, ke rumahku. Gila keren banget. Siwon artis Korea datang ke sini, keren banget thank you brother, thank you so much. Thank you SM Entertainment," kata suami presenter Nagita Slavina itu. Untuk menyambut Siwon, Raffi juga mengajak Gading Marten yang tinggal tak jauh dari rumahnya.

Sebelumnya, Siwon membuat kehebohan warganet, khususnya Elf, sebutan bagi penggemar Super Junior, ketika melakukan live di akun Instagram-nya sedang membeli mi instan di sebuah minimarket di Jakarta. Hal itu juga ia bagikan dalam akun Twitter-nya, 'Saya pergi ke supermarket di Jakarta untuk membeli Miesadaab,' tulis Regional Ambassador untuk Unicef East Asia & Pacific tersebut. (Ata/H-3)