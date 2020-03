Carrie Underwood Langkah Kecil untuk Bugar

PEMENANG tujuh kali Grammy Award dan penulis lagu Carrie Underwood, 37, meluncurkan buku pertamanya, Find Your Path: Honor Your Body, Fuel Your Soul, and Get Strong with the Fit52 Life. Hanya saja, bukunya tidak membicarakan tentang musik, tetapi fitnes dan hidup sehat.

Dalam buku yang ditulis bersama Eve Adamson, pemenang American Idol 2004 itu berkisah tentang filosofi fitnesnya yang disebut sebagai Fit52. Underwood mengungkapkan, ia menjalani karier sebagai penyanyi country, pengusaha, dan desainer dengan menerapkan gaya hidup sehat.

"Tentu saja aku ingin sehat dan bugar selama 52 minggu dalam setahun, tapi itu tidak berarti aku harus sempurna tiap hari," jelas Underwood seperti dilansir dari Usatoday.com, pekan lalu.

"Buku ini menunjukkan pandanganku tentang kesehatan sebagai pendekatan yang seimbang atas segala hal. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalani minggu ini, bukan berkutat dengan aturan ketat yang kita jalani hari demi hari," imbuhnya.

Menemukan keseimbangan yang diingikan, ujar Underwood, merupakan hal yang tersulit. Ketika ia menemukan keseimbangan yang sesuai, Underwood mengaku memantapkan diri untuk menjalankannya. Kini, ia ingin membantu orang lain untuk melakukan hal serupa.

Find Your Path berisi menu sehat kegemaran Underwood, resep, program latihan mingguan, panduan untuk mengatur menu seminggu, dan jurnal latihan. Peluncuran buku tersebut dilakukan sehari sebelum debut aplikasi milik Underwood, yakni Fit52 yang menambah deretan panjang bisnis milik pelantun Don't Forget to Remember Me itu.

Tak hindari karbohidrat

Underwood mengaku, ia sengaja memasukkan menu mingguan karena kesulitan mendapat menu yang sehat dan sesuai kebutuhannya. Dulu, ia tidak terlalu memperhatikan nutrisi dan kebugaran sampai suatu ketika sebuah pesan daring masuk ke media sosialnya. "Carrie menggendut," bunyi pesan tersebut.

"Aku tahu seharusnya tidak perlu mendengar semua komentar orang," jelasnya. Namun, Underwood sadar, gaya hidup yang ia jalani tidak membuatnya merasa sehat. "Aku selalu lelah dan membeli pakaian yang lebih besar," terangnya.

Underwood pun mulai membaca label makanan yang ia konsumsi. "Dulu aku menghitung kalori yang aku makan tiap hari. Pernah juga hanya mengonsumsi sejumlah 800 kalori sehari dan menghindari karbohidrat seperti yang dilakukan banyak orang. Tapi aku merasa tidak punya tenaga untuk beraktivitas," ujar ibu dua anak tersebut. Setelah mencari informasi ke sana-sini, ia telah menemukan pola makan yang sesuai, yakni 45% karbohidrat, 30% lemak, dan 25% protein.

Fokus pada konsep hidup sehat membantu Underwood untuk menikmati hidup. "Aku masih makan setengah kotak piza ketika nonton Super Bowl," ujarnya. Ia menambahkan, masih suka makan kue cokelat saat cheating time.

"Hidup sehat seharusnya tidak sulit. Buku ini didedikasikan untuk kalian yang ingin membuat perubahan positif dalam hidup dan mendorong positivisme di sekitarmu. Orang harus didorong untuk memulai sesuatu karena langkah kecil dapat membuat perbedaan besar," tandasnya. (H-3)