160 Ribu Pelajar SMP dan SMA telah Ikuti Try Out Nasional

PERUSAHAAN teknologi pendidikan, Quipper, sukses menggelar try out (TO) online terbesar tahun ini. Kegiatan uji coba yang digelar dalam sejumlah kesempatan itu telah diikuti sekitar 160 ribu pelajar SMP dan SMA se-Indonesia.

“Try out nasional ini sukses digelar oleh Quipper di 396 kabupaten dan kota di Indonesia," kata Strategy Planner Quipper Indonesia Fajrie Nuary dalam keterangan pers yang diterima Media Indonesia di Jakarta, Rabu (11/3).

Menurut Fajri, sukses tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak seperti Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan Kota Denpasar dan juga dari Universitas Andalas di Padang.

"Quipper sangat berterima kasih kepada para pihak yang telah bekerjasama dalam pelaksanaan TO online nasional di tahun ajaran ini,” tegas Fajrie.

Sejatinya TO dapat memberikan banyak manfaat bagi siswa yang nantinya akan menghadapi ujian. Dengan mengikuti try out, maka siswa bisa mengasah keterampilan dalam mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi pelajaran yang diujikan.

Menurut Fajrie, TO juga bisa dijadikan sebagai evaluasi untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa-siswi dalam pelajaran yang disajikan dalam ujian. "Quipper selaku perusahaan pendidikan terkemuka terus berkomitmen mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia," lanjutnya.

Selain online try out yang diselenggarakan oleh pihak sekolah, Quipper juga mengadakan online try out yang dibuka secara umum bagi pengguna dan non-pengguna Quipper.

Dari kegiatan tersebut Quipper memilih 15 peserta dengan nilai tertinggi dari 5 kategori yang berhak mendapatkan total hadiah uang sebesar 10 juta rupiah sebagai bentuk apresiasi atas usaha mereka dalam menyelesaikan try out dengan hasil terbaik.

Staf Perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sekaligus koordinator dalam try out yang dilaksanakan di Provinsi Sumatra Selatan, Anang Purnomo, menyampaikan pihaknya puas dengan hasil tersebut.

Ia merasa bangga bisa ikut menjadi penyelenggara online try out ini yang melibatkan 42.149 siswa dari 286 sekolah SMA tersebar di 17 kota dan kabupaten di Sumatra Selatan.

Business Development Manager Quipper Indonesia-Ruth Ayu Hapsari yang juga hadir sebagai narasumber menyampaikan, try out yang digelar Quipper mendapatkan antusias yang sangat baik dari para siswa di seluruh Indonesia.

"Karena tidak hanya dapat diakses oleh pengguna quipper saja, namun juga oleh umum," tegasnya. (RO/A-3)