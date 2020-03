HUT ke-1,Luminor Kota Sajikan Ragam Menu Gratis Hingga Kamar Rp1

HUT ke-1, Luminor Kota Sajikan Beragam Menu Gratis Hingga Kamar Rp1

Semarak angka 1 (satu) menghiasi peringatan hari jadi Luminor Hotel Kota yang pertama, Selama Maret akan dihadirkan beragam promo bagi para traveler, pegi at startup, dan pecinta kuliner.

Mulai dari Kamar seharga Rp1 (satu rupiah), Gratis Co-Working Space selama 1 (satu) bulan dan Promo All You Can Eat Menu Beli 1 (satu) gratis 1 (satu) selama 1 (satu) bulan.

Promo ini sebagai ucapan syukur dan terima kasih karena Luminor Hotel Kota diterima masyarakat dengan sangat baik.

Promo kamar Rp1 (satu rupiah) berlaku untuk kamar tipe deluxe termasuk makan untuk 1 (satu) pax. Untuk mendapatkan harga tersebut, cukup dengan melakukan reservasi 1 (satu) malam di hari sebelumnya dan bisa menikmati rate Rp1 (satu rupiah) untuk malam kedua.

Luminor Kota Hotel persembahkan kamar dengan tarif Rp1 (satu rupiah) saja.

Reservasi ini hanya dibuka pada 9-15 Maret 2020 pada pukul 09.00-09.30 WIB dan berlaku untuk periode menginap di tanggal tersebut.

Tentunya perlu sedikit perjuangan untuk mendapatkan rate tersebut, karena jumlah slot akan dibatasi. Reservasi dapat dilakukan melalui WhatsApp Luminor Hotel Kota di 021-2268 6888.

Tidak hanya itu, Luminor Hotel Kota yang dikenal dengan menu makan yang beragam dan harga yang terjangkau ini menghadirkan pilihan promo all you can eat terbaru. Setelah sukses dengan Promo Quick Lunch dan BBQ Dinner yang sudah terjual ribuan porsi di tiap bulannya, kali ini Luminor Hotel Kota menambahkan promo All You Can Eat High Tea dengan harga Rp59.999, net/pax.

Selain dapat menikmati aneka jajanan sepuasnya sambil hang-out, dengan harga tersebut sudah dapat dinikmati oleh 2 (dua) orang tanpa ada tambahan biaya apapun.

Promo yang tidak kalah menarik ditujukan bagi para pelaku start-up dan small business entrepreneurs yang belum memiliki kantor bagi bisnisnya, karena Luminor Hotel Kota menyediakan 1 (satu) area yang ditujukan bagi siapapun yang membutuhkan tempat untuk bekerja maupun meeting dengan klien dengan kapasitas 5 (lima orang).

Siapapun diperbolehkan menggunakan tempat ini secara gratis. Co-working area ini dibuka setiap hari Senin-Jumat pada pukul 16.00 – 18.00 dengan reservasi ke 021-2268 6888.

“Kami berharap melalui beragam promo yang kami sajikan membuat masyarakat yang belum pernah berkunjung dapat menikmati fasilitas di Luminor Hotel Kota juga,” ujar Soesijanto.

Tidak hanya itu, selama di bulan Maret akan diadakan beragam kuis dengan hadiah voucher makan dan menginap di instagram @luminorkota. (RO/OL-10)