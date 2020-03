Mike Tyson Muncul di Video Musik Eminem

MANTAN petinju profesional Mike Tyson tampil sebagai menjadi cameo dalam video musik terbaru Eminem berjudul Godzilla. Ini merupakan lagu dari album studio terbaru Eminem bertajuk Music to Be Murdered By.

"Bersenang-senang memukul KO @Eminem dalam video barunya," tulis Tyson sambil mengunggah cuplikan video klip singkat di Instagram @miketyson.

Dalam video musik berdurasi empat menit yang dirilis Senin (9/3) itu Eminem terlihat mencoba menghindari gerombolan begundal. Mendadak sang legenda tinju muncul dan melancarkan pukulan hook kepada sang rapper hingga tumbang.

"Benar-benar menginspirasi. Kau dan Dre masih melakukan hal besar," sambung petinju yang kerap dijuluki Iron Mike tersebut.

Tidak hanya Tyson, singel berjudul Godzilla ini juga menampilkan cuplikan penghormatan terakhir bagi rapper Juice Wrld. Sang rapper meninggal pada 8 Desember 2019 lalu karena kejang epileptik.

Video musik berdurasi empat menit itu sudah dapat disaksikan di YouTube. Hingga berita ini dipublikasikan, video musik Godzilla sudah disaksikan lebih dari 17 juta penonton. (OL-1)