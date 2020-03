Bad Guy, Single Terlaris 2019

PENYANYI Amerika Serikat (AS) Billie Eilish kembali membukukan rekor setelah pada Selasa (10/3) lagunya Bad Guy dinobatkan sebagai single terlaris di dunia selama 2019.

The International Federation of the Phonographic Industry (IFPI0 mengatakan lagu penyanyi remaja itu sukses mencatatkan angka penjualan 19,5 juta dari pengunduhan video dan audio streaming.

Menurut organisasi asal Inggris itu, lagu Bad Guy juga memuncaki tangga lagu di 15 negara.

Bad Guy merupakan single kelima yang dirilis dari album perdana Eilish When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Eilish mengalahkan Lil Nas X, Ed Sheeran, dan Justin Bieber untuk memuncaki daftar single tahunan yang dirilis IFPI.

"Billie Eilish sukses mengejutkan dunia dengan suaranya yang luar biasa dan suara yang tidak biasa," ujar Eksekutif Kepala IFPI Frances Moore.

"Dia juga merupakan artis yang membahas masalah penting seperti kesehatan mental dalam liriknya. Hal itu membuat dia mendapatkan banyak penggemar dari berbagai penjuru dunia," imbuhnya.

Lagu Bad Guy yang dirilis pada tahun lalu juga sukses memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Song of the Year.

Penyanyi berusia 18 tahun itu, bulan lalu, melanjutkan kesuksesannya setelah lagu barunya yang digunakan untuk lagu tema film terbaru James Bond memuncaki tangga lagu Inggris.

Lagu berjudul No Time To Die itu langsung menduduki peringkat satu.

Lagu yang ditulis bersama dengan kakak Eilish, Finneas, meraup 90 ribu unduhan dan 10,6 juta secara streaming. (AFP/OL-1)