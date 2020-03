Serial Pendek The Plot Against America Tayang Mulai 17 Maret

DIADAPTASI dari novel terkenal karya Philip Roth yang berjudul sama, serial pendek enam bagian The Plot Against America menggambarkan sejarah Amerika Serikat (AS) dengan gaya berbeda.

Serial itu mengisahkan sejarah AS melalui kacamata keluarga kaum pekerja Yahudi di New Jersey bagaimana mereka melihat kebangkitan politik penerbang dan sosok populis xenofobik Charles Lindbergh, yang menjadi presiden dan menjadikan negara mengarah ke fasisme.

The Plot Against America akan tayang berbarengan waktunya dengan AS pada 17 Maret pukul 08.00 WIB di stasiun televisi HBO dengan penayangan ulang di hari yang sama pada pukul 21.00 WIB.

Para pemerannya antara lain Winona Ryder, Zoe Kazan, Morgan Spector, Anthony Boyle, Azhy Robertson, Caleb Malis, and John Turturro. (RO/OL-1)