Liu Yifei Beban Nama sang Pejuang

NAMA aktris Liu Yifei menarik perhatian publik setelah Disney mengumumkan namanya sebagai pemeran Mulan yang filmnya akan tayang pada akhir Maret 2020. Disney mengatakan, pihaknya memilih Yifei setelah melakukan casting selama hampir satu tahun.

Nama Yifei belum dikenal dalam industri film internasional karena belum pernah tampil dalam film Hollywood. Peluncuran world premier Mulan dilakukan di Dolby Theatre, Los Angeles, Amerika Serikat, kemarin. Film Mulan dan penampilan Yifei terbukti membuahkan banyak pujian.

Meski berasal dari Wuhan, Tiongkok, tempat mula merebaknya virus korona, Yifei tak banyak berkomentar ketika ditanya kondisi keluarganya. Sang nenek diketahui masih tinggal di kota tersebut. "Ya, nenekku saat ini masih berada di Wuhan," jelasnya. "Dia baik, terima kasih," lanjutnya singkat.

Terpilih memerankan Mulan, Yifei mengaku sangat bangga. "Tentu saya bangga mendapatkan kesempatan menampilkan Mulan di layar besar," jelas Yifei seperti dilansir dari E! Online, Senin (9/3). Menurut perempuan kelahiran 25 Agustus 1987 itu, ia merasa mengemban beban karena sadar bahwa publik menaruh harapan besar padanya.

Ia mengaku mempersiapkan perannya dengan sangat serius. Dalam film sebelumnya, The Forbidden Kingdom dan The Assassins, Yifei telah melakukan banyak adegan laga. "Aku mengikuti tiga bulan latihan, termasuk koreografi dan latihan berkuda," ujarnya.

Yifei juga menambahkan sejumlah gaya bebas dalam adegan berkelahi yang ia lakoni. "Aku kurang percaya diri karena bukan pemain martial arts profesional. Tapi di lokasi syuting, aku melupakan segalanya dan justru ternyata aku bisa melakukan hal-hal yang kupikir tak akan sanggup kulakukan," ujar Yifei.

Penata sinematografi Mulan, Mandy Walker, pun memuji kerja keras Yifei. Ia mengungkapkan bahwa ketika syuting, Yifei memerankan lebih dari 90% adegan peperangan tanpa menggunakan pemeran pengganti.

Sutradara Niko Caro juga mengatakan hal senada. "Ia berlatih keras. Angkat beban, push-up, pull-up, semuanya. Dia cerdas di bagian dramatis audisi dan di bagian fisik dia tidak pernah berhenti, tidak pernah menyalahkan. Aku tahu pada akhir hari itu bahwa aku menemukan sang pejuang," ujar Caro.

Multitalenta

Yifei lahir di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok, dengan nama An Feng. Setelah perceraian orangtuanya, ia tinggal bersama ibunya dan pindah ke New York hingga 2002. Ia kembali ke Tiongkok untuk mendalami akting dan mengubah nama menjadi Liu Yifei.

Ia masuk Beijing Film Academy yang merupakan institusi film terbesar di Tiongkok. Semasa di akademi, ia bermain di film Love of May (2004), The Love Winner (2004), dan Abao's Story (2006). Setelah lulus pada 2006, Yifei bermain dalam film The Forbidden Kingdom (2008), Love in Disguise (2010), dan The Assassins (2012).

Tak hanya itu, ia juga melebarkan sayap dalam dunia tarik suara. Yifei mempunya dua album yang diproduksi Sony Music Entertaintment. Album keduanya bahkan dirilis dalam bahasa Jepang.

Yifei mendapatkan sejumlah penghargaan atas peran-perannya, antara lain dari Chinese Film Media Awards, Hong Kong Society of Cinematographers Awards, serta Macau International Movie Festival.

Aksi Yifei membagikan video yang dianggap mendukung polisi dan kurang menghargai pedemo Hong Kong tahun lalu sempat memantik aksi boikot film Mulan. Namun, ternyata perhatian publik tak beralih dari film live action keempat Disney tersebut. (H-3)