RS Khusus Covid-19 di Tiongkok mulai Sepi Pasien, Apa Resepnya?

RUMAH sakit di Tiongkok yang dipenuhi dengan pasien virus korona baru (Covid-19) beberapa minggu yang lalu sekarang mulai sepi pasien. Pasalnya, jumlah kasus baru yang dilaporkan setiap hari telah anjlok dalam beberapa minggu terakhir.

Ini adalah beberapa pengamatan mengejutkan dalam sebuah laporan yang dirilis pada 28 Februari dari sebuah misi yang diselenggarakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan pemerintah Tiongkok. Sebanyak 13 orang asing untuk bergabung dengan 12 ilmuwan Tiongkok dalam tur lima kota di negara itu untuk mempelajari keadaan epidemi Covid-19 dan efektivitas respons negara.

“Saya pikir tidak mungkin angka-angka itu nyata. Pendekatan berani Tiongkok untuk menahan penyebaran cepat patogen pernapasan baru ini telah mengubah arah epidemi yang meningkat dengan cepat dan mematikan," kata ahli epidemiologi Tim Eckmanns dari Robert Koch Institute yang merupakan bagian dari misi tersebut seperti dilansir ScienceMag.

Baca juga:PM Jepang Nilai RUU Keadaan Darurat Penting untuk Hadapi Covid-19

Pertanyaannya sekarang adalah apakah dunia dapat mengambil pelajaran dari keberhasilan nyata Tiongkok--dan apakah penguncian besar-besaran dan langkah-langkah pengawasan elektronik yang diberlakukan oleh pemerintah otoriter akan bisa berhasil di negara lain.

Tindakan paling dramatis dan kontroversial adalah penguncian Kota Wuhan dan kota-kota terdekat di Provinsi Hubei, yang telah menempatkan sedikitnya 50 juta orang di bawah karantina wajib.

“Itu telah secara efektif mencegah ekspor lebih lanjut orang yang terinfeksi ke seluruh negeri," demikian laporan itu menyimpulkan. Di daerah lain di daratan Tiongkok, orang-orang secara sukarela dikarantina dan diawasi oleh para pemimpin yang ditunjuk di lingkungan.

Otoritas Tiongkok juga membangun dua rumah sakit khusus di Wuhan hanya dalam waktu 1 minggu. Petugas kesehatan dari seluruh Tiongkok dikirim ke pusat wabah. Pemerintah meluncurkan upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk melacak kontak dari kasus yang dikonfirmasi. Di Wuhan saja, lebih dari 1.800 tim yang terdiri dari lima orang atau lebih melacak puluhan ribu kontak.

Baca juga:Presiden Tiongkok Xi Jinping Kunjungi Kota Wuhan

Tindakan-tindakan social distancing yang agresif diterapkan di seluruh negeri termasuk membatalkan acara olahraga dan menutup bioskop. Sekolah memperpanjang masa libur yang dimulai pada pertengahan Januari untuk Tahun Baru Imlek. Banyak bisnis tutup toko. Siapa pun yang pergi ke luar harus mengenakan masker.

Dua aplikasi ponsel yang banyak digunakan, AliPay dan WeChat--yang dalam beberapa tahun terakhir telah menggantikan uang tunai di Tiongkok--membantu menegakkan pembatasan, karena memungkinkan pemerintah untuk melacak pergerakan orang dan bahkan menghentikan orang dengan infeksi yang terkonfirmasi untuk bepergian.

Namun upaya besar Tiongkok mungkin masih ternyata hanya memperlambat epidemi sementara. "Tidak ada pertanyaan mereka menekan wabah," kata Mike Osterholm, kepala Pusat Penelitian dan Kebijakan Penyakit Infeksi di University of Minnesota. "Itu seperti menekan kebakaran hutan, tetapi tidak mematikannya. Masalah akan datang menderu kembali."

Tapi, langkah-langkah Tiongkok juga dipandang bisa mengajarkan dunia pelajaran baru. "Kita sekarang memiliki kesempatan untuk melihat bagaimana Tiongkok mengelola kemungkinan kebangkitan Covid-19," tegas Steven Riley, seorang ahli epidemiologi di Imperial College London.

Baca juga:Tiongkok dan Korsel Buktikan Virus Korona Bisa Dikendalikan

Bruce Aylward, ahli epidemiologi WHO Kanada yang memimpin tim internasional, menekankan keberhasilan Tiongkok sejauh ini harus memberikan kepercayaan kepada negara lain bahwa mereka bisa mengatasi Covid-19.

Selain Tiongkok, Taiwan juga menjadi negara yang dipandang berhasil oleh para ahli dalam mengatasi wabah Covid-19. Potensi penyebaran di sana tinggi karena secara geografis sangat dekat dengan Tiongkok.

The Center for System Science and Engineering-CSSE Universitas Johns Hopkins awalnya juga memprediksi epidemi Covid-19 akan menyebar di Taiwan secara global dan berada di urutan kedua setelah Thailand.

Namun jumlah kasus domestik di Taiwan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang terjadi di negara-negara maju lainnya. Hal itu menunjukkan upaya pencegahan yang diambil Taipei efektif. Jurnal medis terkenal Journal of American Medical Association (JAMA) menerbitkan makalah mengenai keberhasilan negara ini.

Baca juga:Kanada Laporkan Kematian Pertama Akibat Virus Korona

Artikel ini memuji pemerintah Taiwan yang sigap menanggapi dengan mengambil tindakan pencegahan lebih awal, dapat mengkonfirmasi krisis sedini mungkin, dan mengadakan konferensi pers harian untuk melaporkan kepada publik, serta menyampaikan pesan-pesan sederhana dan jelas.

Taiwan disebut berhasil dalam mengintegrasi data asuransi kesehatan, departemen imigrasi, dan data bea cukai ke dalam analisis data besar, memungkinkan klinik dan rumah sakit dengan cepat memperoleh riwayat perjalanan pasien dari kartu asuransi kesehatan masyarakat untuk membantu dalam pencegahan epidemi.

Selain itu, sistem karantina imigrasi elektronik Taiwan menggunakan teknologi baru seperti notifikasi online dan kode QR untuk membantu mengklasifikasikan risiko infeksi manusia dan membersihkan area antrian penumpang di imigrasi dengan cepat. Taiwan juga telah membuat hotline notifikasi gratis untuk secara proaktif memperluas karantina komunitas.

Artikel ini diakhiri dengan menekankan ketika virus korona menghantam seluruh dunia, kebijakan Taiwan tentang pencegahan epidemi cukup konstruktif untuk berfungsi sebagai cerminan bagi negara-negara lain. (Hym/A-3)