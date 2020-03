Tagar #50TahunAnakRevolusi Ramaikan Ulang Tahun Budiman Sujatmiko

POLITISI PDIP Budiman Sujatmiko, hari ini, Selasa (10/3), tepat menginjak usia emas, 50 tahun. Aktivis era pemerintahan Orde Baru tersebut pun banjir ucapan selamat ulang tahun #50TahunAnakRevolusi menjadi trending topic di Twitter.

Setidaknya sampai Selasa (10/3) pukul 11.36 WIB, tagar #50TahunAnakRevolusi dicuitkan sebanyak 4.653 kali.

Budiman sendiri selain membalas ucapan selamat ulang tahun yang mengalir dari banyak kalangan juga membagikan refleksinya dengan usia emasnya pada hari ini.

"Apa yang bisa kulakukan hari ini? Yang bisa kulakukan cuma mulai membaca buku ini, "Lifespan: why we age & we don't have to" tentang penuaan yang bisa dihentikan & bagaimana ia bisa kembali muda (ditinjau dari ilmu genetika). Real science is stranger than a science fiction," cicit Budiman.

Baca juga: Rossa Mencari Bakat-Bakat Baru

Apa arti usia 50 tahun bagi pria kelahiran Majenang, Cilacap, 10 Maret 1970 tersebut?

"50 tahun pertama dalam hidup adalah bertahan untuk tidak jadi kalap atau mati sia-sia. 50 tahun kedua dalam hidup adalah bertahan untuk tidak jadi kolot atau pikun. Berlaku untuk semua orang," tegas Budiman.

Salah satu karya fenomenal Budiman adalah bukunya Anak-Anak Revolusi, yang menjadi salah satu sumber informasi mengenai dunia aktivisme pada masa Orde Baru. (OL-1)