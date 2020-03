Onward Puncaki Box Office

SAAT industri perfilman khawatir dengan pengaruh virus korona, film animasi terbaru buatan Pixar, Onward, sukses memuncaki box office Amerika Serikat (AS) pada akhir pekan lalu. Namun, raihan Onward itu merupakan yang terendah di antara raihan film produksi Pixar di pekan perdanannya.

Film animasi itu meraup pendapatan sebesar US$39,1 juta, di bawah ekspektasi. Raihan internasionalnya adalah sebesar US$28 juta, juga di bawah ekspektasi.

Namun, seperti yang dicatat Variety, virus korona telah membawa pengaruh besar di dunia termasuk ditutupnya banyak bioskop di pasa utama dunia seperti Tiongkok dan Korea Selatan.

Onward sukses mendapat penilaian positf dengan poin 86 di Rotten Tomatoes.

Film ini berkisah mengenai dua remaja yang diisi suaranya oleh Tom Holland dan Chris Pratt yang melakukan perjalanan untuk mendapatkan sihir yang dibutuhkan untuk mengembalikan mendiang ayah mereka.

Posisi kedua ditempati The Invisible Man. Film produksi Universal yang menampilkan Elisabeth Moss sebagai seorang perempuan yang dihantui mantan kekasihnya itu sukses meraup penghargaan sebesar US$15,1 juta.

Film drama olahraga The Way back menduduki posisi ketiga, Film debutan yang dibintangi oleh Ben Affleck itu sukses meraup pendapatan sebesar US$8,2 juta.

Posisi keempat ditempati Sonic the Hedgehog. Film yang menampilkan Jim Carrey sebagai tokoh antagonis Doctor Robotnik itu meraup pendapatan sebesar US$7,7 juta.

The Call of the Wild menempati posisi kelima. Film yang dibintangi Harrison Ford itu meraup pendapatan sebesar US$6,8 juta. (AFP/OL-1)