RI dan Belanda Teken Kerja Sama Penguatan Kapasitas Perempuan

MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi bertemu Menteri Luar Negeri Belanda Stephanus Abraham (Stef) Blok untuk membahas persiapan terakhir pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Raja Willem-Alexander dari Belanda yang akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 10-13 Maret 2020.

“Kunjungan ini akan menjadi momentum baru kemitraan Indonesia-Belanda kedepan,” ujar Retno dalam sebuah keterangan tertulis Kemenlu RI, Senin (9/3).

Secara khusus, Menlu Stef Blok menyampaikan simpati dan duka cita atas kecelakaan tabrakan perahu di Sebangau, yang telah mengakibatkan korban jiwa, termasuk Komandan Kodim 1011/ Kuala Kapuas.

Sebelum pertemuan dimulai, kedua Menlu telah menandatangani dua perjanjian kerja sama bilateral, Senin (9/3) malam. Yaitu Letter of Intent (LoI) on Women, Peace, and Security dan nota kesepahaman (MoU) terkait kerja sama pelatihan diplomat.

“LoI on Women, Peace, and Security merupakan bentuk kolaborasi kedua negara untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam perdamaian dan keamanan, melalui program pelatihan bagi peacekeepers dan mediator,” ujar Retno.

Kesepakatan bilateral ini ditandatangani, sejalan dengan peran aktif Indonesia dalam pemajuan peran perempuan dalam perdamaian dan keamanan, baik di kawasan, maupun global.

Di antaranya melalui inisiatif pembentukan ASEAN Women Mediators Network dan pembentukan Jaringan Solidaritas Wanita Afghanistan-Indonesia di Kabul awal Maret lalu.

Pada pertemuan tersebut, kedua Menlu juga membahas mengenai kerja sama ekonomi, terutama rencana investasi pabrik Friesland Campina di Indonesia.

Menlu Retno menyampaikan pemerintah Indonesia menyambut baik berbagai investasi baru yang akan dilakukan oleh perusahaan Belanda di Indonesia, termasuk perluasan investasi pabrik susu FrieslandCampina senilai US$300 juta.

Belanda merupakan salah satu mitra penting Indonesia di Eropa. Investasi Belanda di 2019 menduduki peringkat pertama dari Eropa. Belanda merupakan mitra ke-2 terbesar perdagangan dengan Eropa, dan turis Belanda merupakan ke-4 terbesar dari Eropa.

Selain itu, kedua Menlu juga membahas berbagai isu-isu global termasuk perkembangan wabah virus korona (Covid-19), dan peran aktif Indonesia dalam proses perdamaian di Afghanistan. (OL-1)