Empat Sosok Berprestasi Inspirasi Perempuan Indonesia

HARI Perempuan Internasional atau International Women's Day dirayakan pada 8 Maret setiap tahunnya. Pada 2020 ini tema yang diangkat sebagai isu Hari Perempuan Internasional adalah #EachforEqual.

Dunia yang setara adalah dunia yang memungkinkan untuk melakukan apapun. Kesetaraan bukan hanya isu wanita tapi juga isu bisnis. Kesetaraan gender sangat penting untuk perkembangan ekonomi dan masyarakat. Dunia yang setara secara gender bisa jadi lebih sehat, kaya, dan harmonis.

Terkait dengan Hari Perempuan Internasional, Levi’s kembali meluncurkan kampanye global I Shape My World secara serentak di seluruh dunia.

Kampanye itu bertujuan merayakan dan mengangkat pencapaian setiap perempuan dan tahun ini menyoroti isu kesetaraan gender dengan mengangkat tema kesuksesan perempuan tanpa label gender.

Levi’s percaya bahwa kecintaan, ketekunan, dan kerja keras yang membawa perempuan meraih prestasinya. Di Indonesia, untuk menyuarakan semangat ini, tahun ini Levi’s mengangkat empat perempuan inspiratif yaitu Syiki, Zahra Musdalifah, Windy Ariestanty dan Debryna Dewi.

Sehubungan dengan kampanye I Shape My World, Country Manager PT Levi Strauss Indonesia Sameer Koul mengatakan,“Levi’s adalah merek yang menjunjung tinggi nilai-nilai authenticity, self expression, dan using your voice, yang menjadi prinsip dari setiap hal yang kami lakukan.”

“Kami bekerja sama dengan sosok-sosok luar biasa yang mampu menginspirasi perempuan-perempuan lainnya untuk berbuat hal yang sama!” ujar Adhita Idris, Country Marketing Head PT Levi Strauss Indonesia di Jakarta, Minggu (8/3).

Dalam kampanye I Shape My World tahun ini, Levi’s mengajak empat perempuan inspiratif yang dengan kegigihan dan percaya diri membuktikan pencapaian membanggakan dari profesi mereka.

Zahra Muzdalifah, dikenal sebagai seorang pemain timnas sepakbola putri Indonesia. Kecintaannya pada sepakbola sudah dimulai sejak dini. Pada usia 12 tahun ia terpilih menjadi satu-satunya perempuan dalam tim yang mewakili Indonesia ke Norwegia untuk mengikuti Norway Cup.

Setelah itu banyak lagi kompetisi yang dimenangkan Zahra. Diremehkan, dan dipandang sebelah mata justru menjadi pemicu buat membuktikan bahwa ia bisa menjadi yang terbaik. Dengan segudang prestasi, skill dan kerja keras, kini orang tidak lagi meragukan cita-cita Zahra untuk menjadi pemain sepakbola profesional dunia.

Dokter Debryna Dewi aalah anggota tim IEC Medium Indonesia Rescue Team (INASAR) yang bertugas menyelamatkan korban bencana alam. Tantangan alam dan fisik bukan menjadi halangan baginya.

Windy Ariestanty, adalah seorang penulis dan pendiri dari PatjarMerah, festival literasi danar buku yang berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia. Melalui PatjarMerah ini, Windy mempunyai misi untuk dapat meratakan penyebaran listerasi sampai ke seluruh Indonesia.

Syiki, seorang perempuan Indonesia yang bekerja sebagai Advanced Lead Engineer dan tercatat sebagai satu-satunya perempuan dalam GE Aviation Indonesia. Hal terbesar yang mengubah hidup dari perempuan yang pernah terpilih menjadi None Jakarta Barat ini. (RO/OL-09)