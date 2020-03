Crude Oil Turun, Pemerintah Tidak Buru-Buru Sesuaikan Harga BBM

Jatuhnya harga minyak dunia akibat perang harga antara Rusia dan Arab Saudi menjadi faktor baru yang mendapat perhatian pemerintah setelah virus korona dan runtuhnya harga saham di Bursa Efek Indonesia.



Penurunan harga minyak yang mencapai level US$30-an per barel membawa konsekuensi besar bagi pemerintah. Pertama adalah dampak negatif pada penerimaan negara karena berarti devisa penjualan hasil minyak mentah Indonesia lebih sedikit.



Kedua, memberi peluang bagi pemerintah untuk menurunkan harga BBM sebagai bagian dari stimulus yang diperlukan untuk mempertahankan daya beli masyarakat yang tergerus akibat peningkatan harga barang-barang akibat virus korona.



Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai anjloknya harga minyak dunia harus dicermati baik-baik. Namun tidak perlu direspon dengan kebijakan yang terburu-buru.

"Tadi saya juga bilang di Istana, harga (minyak) ini kita mesti cermati baik-baik, tidak boleh juga buru-buru karena yang kena bukan Indonesia saja tapi dunia kena sekarang,"katanya ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi Jakarta, Senin (9/3).

Ekonomi Global Melemah, Jokowi : Kalkulasi Risiko Lebih Detail

Saat ditanya apakah pemerintah perlu memberi kebijakan untuk menurunkan harga bahan bakar minyak menyusul anjloknya harga minyak dunia, Luhut

mengaku hal tersebut tidak bisa diputuskan begitu saja. "Ya nanti, pelanlah. Baru satu hari kan. Ini kan hanya perkelahian antara Rusia dan Saudi. Jadi ndak boleh buru-buru. Lihat yang begini ini mesti cermat," ujarnya.

Sebelumnya, harga minyak dunia turun signifikan lebih dari 20% dimana minyak mentah berjangka AS West Texas Intermediate(WTI)

dan Brent Oil masing-masing turun ke level US$32,4 per barel atau turun 21,5% dan US$35,31 per barel terkoreksi 22%.



Anjloknya harga minyak dunia itu terjadi setelah Rusia menolak turut serta dalam pemotongan produksi yang diikuti dengan penurunan harga jual oleh Saudi Arabia.



Rusia menolak keras usulan pengurangan produksi curam OPEC untuk menstabilkan harga karena wabah Virus Corona memperlambat ekonomi global dan mengganggu permintaan energi. (Ant/E-1)