Alief Gustakhiyat Dipuji Gitaris Queen

PLATFORM Youtube tak jarang melahirkan bintang baru berbakat, termasuk youtuber Alief Gustakhiyat, 30. Kemampuannya bermain gitar dengan teknik fingerstyle berhasil memukau pengguna media sosial.

Alief pernah meng-cover lagu Bohemian Rhapsody milik Queen. Gitaris Queen, Brian May, pun memuji penampilannya dan mengunggah penampilan Alief melalui akun Facebook-nya.

Lagu lain yang di-cover, di antaranya Kiss from a Rose dari Seal, Sebuah Kisah Klasik dari Sheila On 7, Everybody's Changing dari Keane, Dealova dari Once, dan Sweet Child O' Mine dari Guns N' Roses.

Kemampuan Alief juga pernah tertangkap radar komposer musik Addie MS. Dia sempat menanyakan keberadaan Alief saat itu. "Ini keren. Ada yang tahu namanya?" tanya Addie.

Namun, Alief memang tak ingin terlalu aktif di media sosial. Ia menyatakan hal tersebut dalam keterangan video cover terbarunya lagu Unbreak My Heart dari Toni Braxton. 'Satu hal yang perlu saya sampaikan, sekadar informasi ringan. Saya sudah lumayan lama mematikan dan menghapus akun Facebook dan Instagram pribadi saya. Jadi, kalau sedulur-dulur ketemu akun Facebook yang mengaku-aku sebagai saya, berarti...??? Ya, silakan disimpulkan sendiri,' tulis Alief, pekan lalu. (Medcom.id/H-3)