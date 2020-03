Mariah Carey Batalkan Konser Hawaii

MEREBAKNYA virus korona yang telah menginfeksi lebih dari 100.000 orang kembali memakan korban. Penyanyi legendaris Mariah Carey, 50, memutuskan untuk menunda konsernya yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Maret 2020 di Hawaii. Pelantun Hero tersebut mengumumkan pembatalan konsernya melalui unggahan akun Twitter-nya pada Jumat (6/3).

'Aloha Hawaii!! Saya sangat sedih harus mengumumkan bahwa saya menunda konser saya menjadi bulan November,' tulis pemain film Glitter tersebut.

Meskipun demikian, Carey mengatakan ia sangat bersemangat menggelar konser pada November karena bulan tersebut bertepatan dengan ulang tahunnya. 'Maka dari itu, saya sangat senang bisa datang ke Honolulu pada bulan November dan menyuguhkan lagu spesial All I Want for Christmas Is You dan membawakan lagu-lagu baru untuk pertama kalinya di Hawaii! Aku tak sabar untuk bertemu kalian! Tetaplah berhati-hati!,' terang penyanyi yang mampu menjangkau nada lima oktaf itu.

Sebelumnya, sejumlah konser dunia juga dibatalkan akibat persebaran virus korona. Konser tersebut di antaranya tur Asia penyanyi Avril Lavigne, konser album Map of The Soul Tour Seoul dari boy band BTS, serta konser Super Junior di Jepang. (Ant/H-3)