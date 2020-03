Harga Jahe Melambung, Rp100 Ribu per Kilogram

KEPALA Pasar Johar Baru, Suganda Lubis mengungkapkan harga rempah-rempahan saat ini melonjak tinggi seiring merebaknya corona virus (COVID-19).

Misalnya, harga jahe yang menembus Rp 100 ribu per kilogram, harga temulawak yang mencapai Rp80 ribu per kilogram, harga cengkeh yang menembus Rp200 ribu per kilogram dan kencur seharga Rp100 ribu per kilogram.

"Jika terjadi kenaikan signifikan, akan ada operasi pasar. Stok kebutuhan pokok dan sembako di pasar ini aman dan stabil," kata Suganda, di Jakarta, Senin (9/3).

Diketahui, berdasarkan penelitian menyebutkan rempah-rempahan dipercaya mampu meningkatkan imunitas tubuh sehingga bisa mencegah seseorang terpapar Covid-19.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat, Irwandi menuturkan harga rempah-rempah di Pasar Senen sempat mengalami kenaikan harga dua kali lipat dibanding harga biasanya, karena kelangkaan stok.

Rempah-rempah yang sempat naik di pasar tersebut diantaranya harga temulawak Rp 40 ribu per kg, kunyit Rp18 ribu per kilogram, jahe merah mencapai Rp 80 ribu per kilogram.

"Kita harap juga pedagang tidak menaikkan harga secara tinggi. Serta masyarakat kita imbau untuk tidak panik," tukas Irwandi.

Irwandi menerangkan, salah satu upaya untuk menekan harga bahan pokok ialah warga diminta untuk beralih ke gaya urban farming dengan menanam tanaman obat keluarga

"Kami gencarkan urban farming. Bisa dengan menanam toga. Urban farming dan ketahanan pangan ini harus jalan. Kita harus mulai dari diri sendiri," tandas Irwandi. (OL-4)