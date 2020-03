Arah Bawakan Lagu Liga PUBG

BAND Arah digandeng Tencent Games untuk membawakan lagu tema PUBG Mobile Pro League Indonesia Season 1 berjudul Be the One. Band beranggotakan Roy Sungkono (lead vocal), Gilbert Pohan (bas/backing vocal), Tanta Ginting (gitar/backing vocal), dan Azizah Hanum (drum) mengaku antusias ketika diajak bekerja sama.

"Jadi pengisi musik untuk gim yang biasa gue mainin, itu rasanya kayak ngegak kepikiran sama sekali. Apalagi, gue juga memang gamers sedari dulu. Rasanya seperti mimpi jadi nyata ketika musik yang gue mainin menjadi soundtrack untuk gim seperti PUBG Mobile," ucap Roy Sungkono dalam keterangannya, Minggu (8/3).

Be the One dikerjakan hanya dalam waktu dua pekan. "Kami diberi tahu waktunya cuma dua minggu, tambah kaget lagi gue! Jadi enggak lama-lama, gue langsung kasih tahu ke teman-teman dan mereka ternyata juga langsung ikut excited ketika diberi tahu soal ini," cerita Tanta Ginting.

Liga PUBG Mobile pertama di Indonesia ini memperebutkan hadiah US$150 ribu. Babak Regular Season akan diselenggarakan mulai 6-29 Maret 2020 di di Studio Sepat 72, Pasar Minggu, Jakarta. (Medcom.id/H-3)