Peringati Hari Perempuan, Hannah Al Rashid Aksi di CFD

Selebritas Hannah Al Rashid bersama perempuan dan followernya di Instagram turun ke jalan dan menyerukan beragam tuntutan.

Aksi itu mereka lakukan di ajang car free day (CFD) menuju Monas, Jakarta, dalam rangka merayakan Hari Perempuan Internasional yang jatuh di hari Minggu (8/3).

"Mari kita hancurkan dinding perbedaan, kepada seluruh perempuan Indonesia, Kita bisa melakukan ini!!!! Happy International Womens Day! Cinta dan Solidaritas selalu #mulaibicara #lawanbersama," ujar Hannah melalui Instagram Story seperti dikutip dari Antara.

Pemain film "The Night Comes for Us" itu juga memberitahukan para pengikutnya untuk berkumpul di satu tempat dan jalan bersama.

"Kita ada di @di.bawahtangga kalau lagi march sendiri, ayo gabung bersama kami. Kita akan aksi bersama @womensmarchjkt," katanya.

Dalam aksi ini, Hannah bersama Women's March Jakarta menyerukan beberapa tuntutan seperti menuntaskan kasus terhadap perempuan, membangun sistem komprehensif bagi perempuan dan cabut kebijakan diskriminatif gender.

Selain itu, mereka juga menuntut untuk disahkan RUU PKS dan RUU perlindungan PRT, tolak Omnibus Law, RKUHP (Rencana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan RUU ketahanan keluarga serta hentikan agenda pembangunan yang berpihak pada investor. (X-15)