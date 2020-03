Jika Tak Ingin Kandas di 2024, Demokrat Harus Budayakan Optimisme

MENJELANG Kongres ke IV partai Demokrat yang bakal berlangsung tidak lama lagi seluruh komponen diharapkan bersatu.

Jika ingin mengulang kejayaan seperti masa lampau, maka konsolidasi untuk memajukan partai adalah satu keniscayaan dan menjadi langkah paling utama bagi seluruh civitas dan eksponen dibandingkan berkutat pada hal-hal yang tidak substansial.

"Semua kader dan eksponen partai Demokrat harus back to the straight path atau kembali ke jalan yang lurus. Di lapangan golf kami menyebutnya dengan istilah back to fairway. Jika hal ini tidak dilakukan partai Demokrat berpotensi kandas pasca Pemilu 2024," pesan mantan Wasekjen DPP Partai Demokrat HM Darmizal, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (8/3).

Partai Demokrat, lanjut Darmizal, adalah partai yang pernah menjadi the ruling party selama 10 tahun, partai besar saat itu. Namun pada dua periode Pemilu terakhir ini perolehan suaranya turun drastis.

"Ini harus menjadi evaluasi semua komponen, mulai dari penggagas, pendiri, pengurus saat ini dan pelanjut Partai Demokrat kedepan. Kita jangan membiarkan partai makin terpuruk bahkan hancur sehingga tidak bisa menjadi peserta Pemilu pasca tahun 2024 mendatang," jelas Darmizal.

Pimpinan Komisi Pengawas partai Demokrat nonaktif ini menambahkan, para senior maupun junior kader utama maupun pemula, kini saatnya duduk bersama untuk menyatukan tekad memikirkan langkah strategis untuk menjadikan partai ini sebagai pemenang kedepan.

"Menjemput yang terserak dan mengumpul kan yang bercerai lebih mulia daripada mengungkap kehebatan diri dan mengungkit kekurangan orang lain. Saya berkeyakinan, bapak SBY selaku Ketua Majelis Tinggi dan Ketua umum telah memiliki kajian strategis untuk pemenangan partai dan dalam waktu dekat. Beliau harus menyampaikan kepada para senior dan semua komponen yang masih sayang dengan partai, sebagaimana pertemuan yang telah dilakukan dengan organisasi sayap kemarin. Pak SBY tidak akan lupa teman teman beliau, hanya perlu diingatkan," ungkapnya.

Darmizal berkomitmen mendukung penuh siapapun yang terpilih sebagai Ketua umum pada Kongres ke IV Partai Demokrat nantinya. Menurutnya, partai Demokrat pasca Kongres akan lebih baik dan terbuka yang menjadi rumah besar bagi seluruh warga negara Indonesia.

"Pasti lebih baik dan menjadi partai terbuka yang memberi jalan seluasnya kepada siapapun tokoh bangsa untuk bergabung membesarkan Demokrat. Saya akan mendukung penuh siapapun yang terpilih menjadi Ketua umum saat Kongres. Ketua umum Demokrat yang punya kesiapan membangun infrastruktur partai minimal kantor setingkat DPC dan mencanangkan serta menggelorakan budaya optimisme," pungkasnya. (OL-13)