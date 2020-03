Ayu Maulida Putri: Percaya dengan Kekuatan Pikiran

RADEN Roro Ayu Maulida Putri, 22, gadis ayu dari Jawa Timur itu dinobatkan sebagai Puteri Indonesia 2020 setelah mengalahkan dua pesaing lainnya, yaitu Putu Ayu Saraswati dari Bali (runner-up 1) dan Jihane Almira Chedid dari Jawa Tengah (runner-up 2). Setelah ini, Ayu akan mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2020.

Di antara 39 finalis Puteri Indonesia 2020, juri meng­anggap perempuan kelahir­an Surabaya, 11 Juli 1997, itu, memenuhi kriteria 3B, yakni brain (kecerdasan), beauty (berpenampilan menarik), dan behavior (berperilaku baik).

Meskipun di dalam keluarganya tidak ada yang berkarier di dunia modeling, Ayu kecil bermimpi ingin menjadi model profesional. Tidak hanya bermimpi, anak kedua dari tiga bersaudara yang tumbuh dan besar di Kota Surabaya itu telah merintis karier modeling-nya sejak usia 14 tahun.

Jalan panjang Ayu untuk sampai di panggung Puteri Indonesia 2020 di awali dengan terpilihnya dia sebagai runner-up 1 Puteri Indonesia Jawa Timur 2017. Ia gagal meraih gelar kemenangan setelah kontes tersebut dijuarai rekannya, Fatma Ayu Husnasari dari Blitar.

Pantang menyerah, tiga tahun kemudian, Ayu kembali mengikuti ajang yang sama dan sukses menjadi Puteri Indonesia Jawa Timur 2020. Setelah melalui proses penjurian yang cukup ketat, Ayu berhasil membawa pulang gelar Puteri Indonesia 2020.

Diakuinya, semua prestasi itu tidak lepas dari kesukaannya membaca buku-buku motivasi. “Buku motivasi yang paling saya suka ialah The Secret (Rhonda Byrne). Itu sangat menginspirasi. What you think is what will happen,” ungkap Ayu saat ditemui Media Indonesia di Jakarta, kemarin, sehari setelah penobatannya sebagai Puteri Indonesia 2020.

Bagi Ayu Maulida, menjadi Puteri Indonesia merupakan impian terbesarnya sejak kecil. Oleh karena itu, seperti pepatah Bung Karno, ‘bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang’. Hal ini yang memotivasinya untuk selalu bangkit dari kegagalan dan selalu berusaha belajar untuk menerima segala masukan demi menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya.

Ayu bersyukur dengan dinobatkannya sebagai Puteri Indonesia 2020. Namun, dia juga mengapresiasi dua pesaingnya, Putu Ayu dan Jihane Almira. “This title is just the different other name, but we are all the winner, we are all having this same responsibility, there is not big difference,” jelasnya.

Kuliah 3,5 tahun

Di tengah kesibukan Ayu di dunia modeling, Ayu mengaku tak menyampingkan kuliahnya. Bahkan, ia mampu menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada September 2019 dalam waktu 3,5 tahun.

“Kenapa saya bisa tetap menyelesaikan sekolah saya, di waktu senggang saya selalu membawa PR, membawa laptop, sampai semua kru pasti ingat (setiap ditanya) Ayu ngapain? Skripsi. Ayu ngapain? Ada PR. Ayu ngapain? Besok UAS. Jadi, saya selalu coba untuk curi-curi waktu memikirkan sekolah saya,” ungkapnya.

Sejak 2018, penyuka kegiatan tra­veling itu dan beberapa temannya juga aktif di komunitas Senyum Desa yang didirikan seorang warga asal Madura. Komunitas ini peduli dan turun langsung untuk membantu permasalahan desa dengan program-program pemberdayaan perempuan dan anak.

Program Senyum Desa antara lain memberikan penyu­luh­an tentang pendidikan, pemberdayaan perempuan, cek kesehatan gratis, membangun taman bacaan, serta mengajak anak-anak untuk mau belajar dan sekolah.

Tanpa terasa, kata Ayu, Senyum Desa kini sudah menjangkau daerah-daerah, seperti Madura, Kediri, Lombok, dan sejumlah wilayah di Kalimantan. Dari gerakan kecil yang dilakukan Senyum Desa, ia percaya itu akan berdampak besar terhadap masyarakat luas.

“Alhamdulillah sekarang sudah menjadi yayasan yang beranggotakan kurang lebih 700 orang di seluruh Indonesia,” pungkasnya. (H-2)