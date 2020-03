Way Kanan Kembangkan Pertanian Organik

PEMERINTAH Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, mengembangkan kawasan pertanian organik guna mewujudkan pola pertanian berkelanjutan. "Saat ini kami tengah mengembangkan kawasan pertanian organik yang meliputi beberapa komoditas, seperti beras organik dan buah-buahan organik, untuk mewujudkan pola pertanian berkelanjutan," ujar Wakil Bupati Way Kanan Edward Antony di Bandarlampung, Sabtu (7/3).

Ia mengatakan, pengembangan pertanian organik tengah dilakukan secara berkala dan telah ada satu hasil pertanian yang mendapatkan sertifikasi organik. "Pertanian berkelanjutan penting sebab menghasilkan insentif yang lebih dan untuk tahap awal kami mengembangkan kopi, belimbing, beras, dan saat ini buah naga, bahkan hingga mendapatkan sertifikasi organik," ujarnya.

Hal serupa juga dikatakan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Way Kanan Maulana Muhidan. "Buah naga hasil pengembangan pertanian organik Way Kanan telah diakui melalui pemberian sertifikasi organik. Selain itu di sektor pertanian, Way Kanan mulai berkembang baik," ujarnya.

Menurutnya, telah banyak perkebunan sawit serta karet di Kabupaten Way Kanan telah dialihfungsikan menjadi sawah. "Saat ini telah ada penambahan lahan sawah seluas 2.000 hektare dan rata-rata berasal dari alih fungsi perkebunan sawit dan karet. Harapannya dengan bertambahnya luas lahan sawah dapat menunjang produksi padi agar terus meningkat," katanya.

Ia mengatakan, luas sawah di Kabupaten Way Kanan saat ini mencapai 20.000 hektare dari semula 14.000 hektare dan pada akhir bulan Maret akan memasuki panen padi organik seluas 10 hektare. (OL-12)