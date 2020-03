Ibunda Baim Wong Tutup Usia

AKTOR Baim Wong kehilangan ibundanya Kartini Martaatmadja yang berpulang pada Jumat (6/3) malam.

Kabar tersebut diunggah rekannya sesama aktor, Sultan Djorghi, melalui akun Instagram @djorghisultan, beberapa jam yang lalu.

"Telah berpulang ke Rahmatullah, ibunda, orangtua dari sahabat kami @baimwong Kartini Martaatmadja binti Sahir Martaatmadja," kata @djorghisultan.

Sultan Djorghi mengabarkan berita duka tersebut sambil mengunggah fotonya bersama Kartini, Baim Wong, dan istrinya Anissa Trihapsari.

Baim Wong pada Februari lalu pernah mengunggah video blog di kanal YouTube-nya yang mengabarkan sang ibu dirawat di rumah sakit.

Baim Wong mengomentari unggahan Sultan Djorghi dengan emoji cinta dan pelukan. (OL-1)