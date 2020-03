Season 3 Serial Westworld Mulai Tayang di HBO pada 16 Maret

SERIAL drama peraih penghargaan Emmy Westworld kembali dengan delapan episode di season ketiga yang tayang berbarengan dengan di Amerika Serikat (AS) pada 16 Maret pukul 08.00 WIB di stasiun televisi HBO.

Sebuah petualangan kelam tentang dimulainya kesadaran para manusia buatan dan kelahiran bentuk baru kehidupan di muka Bumi, tayangan ini diciptakan untuk televisi oleh Jonathan Nolan dan Lisa Joy, yang juga menjadi executive producer.

Para pemeran yang kembali hadir antara lain Evan Rachel Wood (Dolores), Thandie Newton (Maeve), Ed Harris (Man in Black), Jeffrey Wright (Bernard), Tessa Thompson (Charlotte), Luke Hemsworth (Stubbs), dan Rodrigo Santoro (Hector Escaton).

Juga turut menjadi pemeran di season ini Aaron Paul (Caleb), Vincent Cassel (Serac), Lena Waithe (Ash), Scott Mescudi (Francis), Marshawn Lynch (Giggles), John Gallagher Jr. (Liam), Michael Ealy (Jake) dan Tommy Flanagan (Conells).

Dua season pertama Westworld menerima 42 nominasi Emmy untuk berbagai kategori. Dari 20 nominasi Emmy untuk season kedua Westworld memberikan tiga kemenangan, yaitu untuk kategori Outstanding Supporting Actress in a Drama Serial (Thandie Newton), Outstanding Makeup for a Single-Camera Serial (Non-Prosthetic), dan Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Serial. (OL-1)